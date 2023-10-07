吳宗憲大手筆！不願常光顧的牛肉麵店收攤 直接買整棟樓重新開業
創作歌手黃明志近來推出最新歌曲〈慢慢做起來〉，邀請到吳宗憲合作，這首歌曲的靈感來自於疫情期間，當時黃明志看到許多店鋪倒閉，商業區變得空蕩蕩，每家店幾乎都暫時停業，而娛樂圈也面臨前所未有的危機。吳宗憲分享曾伸援手幫助別人的經驗，他不捨童年時常光顧的牛肉麵店收攤，於是把整棟樓買下來，讓牛肉麵店重新開張。
記者吳雨婕／綜合報導
〈慢慢做起來〉MV講述三位事業卡關的男人，面對各自的生活難題，爾後遇見人生中的貴人，慢慢堅持下去，最終找到生活目標和努力方向。拍攝過程中，黃明志與吳宗憲閒聊時，各自分享了伸出援手幫助別人的經驗，吳宗憲提到了一家他童年時常光顧的牛肉麵店，某天當他發現店鋪變成了房地產仲介公司的招牌時，一時難以接受，他感嘆：「這間牛肉麵店是我童年回憶，當下無法接受這家店變成時代的眼淚，要被關掉，於是親自打電話聯絡房仲，當場把那棟樓買下來。我重新把牛肉麵店開起來，台北也再開了一家！我自己做到了把回憶買回來的目標。」
〈慢慢做起來〉的歌詞鼓勵人們勇敢面對生活中的各種挑戰，堅持追求夢想，不害怕失敗，一步一步慢慢地前進，總有一天會實現目標。黃明志表示，自己很難得會寫這種激勵人心的歌曲，所以一定要找到非常合適的歌手來演唱，而第一人選非吳宗憲莫屬，他認為：「吳宗憲的人生經歷過大風大浪，一路走到如今的成功地位，詮釋這首勵志歌曲特別有說服力。希望透過吳宗憲的人生故事和歌聲，激勵那些在生意上失敗或感到挫折的人，鼓勵他們相信自己，人生一定能夠東山再起。」
吳宗憲對這首歌曲所傳達的意義讚賞不已，並引用了俗語「天道酬勤、地道酬善」對黃明志說：「我們倆都有善良的特質，常常都在給別人機會，然而機會是留給有準備的人。所以這首〈慢慢做起來〉有感動到我！很有意義。」他也以自嘲的方式說別人含著金湯匙出生，而他自己則是含著電湯匙出生，一插上電就勇往直前，散發能量！並趁機開釋人生道理：「人生很像釣魚，一定要持續拿好釣竿，成功一旦咬住你的餌，你就把釣竿拉起來就對了。」讓黃明志連連點頭稱是。