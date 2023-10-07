雙十連假國慶煙火在台中　3大電信「比照跨年」強化4G、5G備戰中

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針對今年國慶煙火16處最佳觀賞位置如中央公園停機坪等將湧入大批觀賞拍照人潮，中華電信特別擴充60台以上高效能基地台和出動15部行動車，並於活動期間進行網路即時監控，確保訊務尖峰時段仍維持正常網路服務品質。
📍台灣大哥大
今年台中市政府規劃多場域觀賞地點，除了主會場，更多達16處觀賞點，包括逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路等，以及西屯、北屯、南屯、大雅、后里及豐原等行政區，不僅活動地點鄰近市區，除了焰火外更有一系列表演活動，預計將比往年湧現更多人潮。台灣大哥大力除贊助國慶焰火活動，更於主會場佈署4G、5G共計12台行動訊號車及臨時站，同時優化鄰近熱點近千座既有基站容量配置，擴充超過平常10倍網路傳輸容量，出動200名工程師輪班待命，確保通訊品質穩定。
📍遠傳電信
遠傳宣布運用 AI 技術評估行動數據與語音需求，在台中市既有的優質網路基礎上，增設 4G、5G 共計 14 台臨時站及行動通訊車；擴充超過 200 站以上既有基站容量；活動當天將有超過 60 位工程人員現場待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師輪流待命，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，力求提供最佳通訊與網路體驗。