陳昊森斷開歐弟前妻鄭雲燦、魏如萱！罕曝心聲：保護美好
陳昊森在2020年時以電影《刻在你心底的名字》受到各界關注，還曾與歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦、金曲歌后魏如萱傳出緋聞，如今他經歷3年磨練，宣布將以歌手身分，帶著滿載的演藝能量，用音樂詮釋自己想說的故事，首波推出的單曲〈孤傲〉中的歌詞「保護你的美好」，傳達陳昊森內心的聲音。
記者吳雨婕／綜合報導
歌名〈孤傲〉除了字面上孤單和驕傲的意思之外，陳昊森更想帶出人們總是努力的靠近人群，試圖讓自己融入、靠近喜歡的人，卻往往在過程中產生誤解，勉強自己去改變，讓內心的孤單感不減反增。
歌詞中的「保護你的美好」，是陳昊森希望無論何時，當大家聽到〈孤傲〉時，都請記得相信自己的美好，不管在工作或是生活、任何關係中，一定要相信自己，不能放棄，不需要努力活成別人眼中的樣子，記得善待自己，保護心中那個最真的微笑。
近年來面對鏡頭越來越自在的陳昊森，對於即將從演員轉變為歌手，陳昊森表示：「我很感謝演員給我的這份自信感，消除了很多對於歌手的緊張，其實很期待在台上破音、走音，甚至被別人笑說唱歌不好聽，因為所有的事情不管好壞，我都很期待，讓演員帶給我的養分去面對歌手的挑戰。」