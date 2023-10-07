國慶連假首日上午8起交通事故　高公局揭壅塞路段

國慶日連續假期第一天，截至12時，國道全線交通量為48.8百萬車公里，預估今（7）日交通量為120百萬車公里。今日上午6時西部國道南向車潮湧現，國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化至員林；國3南向烏日至霧峰、草屯至中興、田寮至燕巢系統；國3北向新店至木柵，其餘路段行車大致正常，至中午陸續紓解。
記者林志怡／台北報導
針對今日上午的國道事故，交通部高公局表示，今日5時42分於國1南向71.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於5時50分排除，造成後方車流回堵4公里；9時42分於國3南向379公里（中寮隧道內）發生3輛小客車追撞事故，占用中線車道，於10時26分排除，造成後方車流回堵7公里。
此外，高公局說明，9時45分於國1南向202.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於9時52分排除，造成後方車流回堵3公里 ；10時42分於國3南向227.2公里發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時47分排除，造成後方車流回堵3公里均導致車輛回堵影響整體車流。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西及國5南向南港系統-頭城等路段。
高公局呼籲，民眾可多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3，並避開國道壅塞路段及時段，另建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發，出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。