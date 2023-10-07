直擊／新光三越Diamond Towers開逛！比拼復興SOGO 2美食爆人潮
東區新光三越Diamond Towers鑽石塔今（7）日試營運第一天，《NOWnews》記者直擊現場人潮，對比臨近的復興SOGO百貨，連假首日天氣放晴，兩間百貨顧客主要集中在美食街，尤其是小小樹食、豆豆里排起長長候位隊伍，而逛街樓層則略顯冷清。其中，鑽石塔逛街主力的一館，共提供75個停車位，在正午用餐期仍約15個空位，對比新店裕隆城開幕首日擠爆交通，有所差異。
記者鍾怡婷/綜合報導
今新光三越「鑽石塔Diamond Towers」試營運首日遇上連假首日，《NOWnews》記者直擊賣場，仍有部分品牌尚未開始營業，包括Burberry、Fendi、FRED等國際奢侈品牌，賣場一館加二館約近5000坪，開門見客首日人潮卻略顯稀少，品牌樓層約6分滿，一館賣場僅提供75個汽車停車位，在正中午用餐期約剩15個空位。
相比近同期開幕的新店裕隆城，開幕首日爆人潮外，附近交通更是嚴重堵塞。不過，正中午餐期新光三越鑽石塔一館4樓的都會廚房，也湧進滿滿人潮，包括米其林綠星肯定的「小小樹食」、韓式料理「豆豆里」都有候位人潮，餐廳前排起滿滿候位人潮，4樓落地窗的座位區也全部客滿。
今（7）日同時間對比鄰近的SOGO復興館，逛街人潮同樣略顯稀少，不過美食街、餐廳滿滿人潮，最夯的鼎泰豐內用要等近2小時，公共用餐區一位難求，星巴克內用座位也同樣全部客滿。賣場內停車場提供600個空位，正中午餐期剩66個空位。