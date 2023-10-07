炎亞綸爆性騷丟主持！視網膜接棒曝停更後收入增加1.1倍
視網膜、大霈搭檔主持公視《哈囉！你給問嗎？》今（7）日開放媒體探班。該節目主持人原本是炎亞綸，但因他陷入性騷案，慘丟主持棒，今視網膜被問此事，四兩撥千斤表示，「我沒辦法幫大家證實」。但也坦言一直都有關心炎亞綸，並透露他近況，視網膜覺得，炎亞綸應該想要安靜生活，不想打擾對方，「這段時間他可能就是先等結果出來，我相信他自己會去面對」。視網膜今年宣布停止更新YouTube頻道「眼球中央電視台」，轉戰電視主持，他表示收入不減，反而增加1.1到1.2倍。
記者黃盈容／台北報導
視網膜和炎亞綸私交甚好，也一直都有在關心炎亞綸，「畢竟也是好朋友，他都很好，所以不用替他擔心」。視網膜表示，看到炎亞綸幫朋友慶生的影片流出也傻眼，笑說：「不知道誰上傳的」。至於炎亞綸會否復出演藝圈，視網膜嘆：「我覺得他事件之後，應該蠻想要安靜的生活，所以也不想要太多打擾他，這段時間他可能就是先等，可能等結果出來，我相信他自己會去面對了。」
視網膜今年宣布停止更新YouTube頻道「眼球中央電視台」，令粉絲惋惜。他轉戰電視主持，對於近期網紅哀號流量下降，視網膜表示：「我們的營收其實一直都是穩定的，決定要收掉，真的單純是因為我自己覺得心很累。」他決定停更後，有許多百萬以上訂閱的朋友都很羨慕他，讓視網膜不禁感嘆：「我才很訝異，原來其實大家都已經很疲憊，就是在這條路上真的是，越來越不容易了。」
粉絲們其實都很期待視網膜回歸YT圈「眼球中央電視台」，他直言：「我覺得一年內好像不太可能」因他做網路多年，已經膩了，想要休息一段時間，「但是如果要回到YT圈的話，我應該會想要做比較生活的內容，像旅遊那種」。
雖停止更新頻道，但其實視網膜收入不減，反而增加1.1到1.2倍，他說：「就是有比較多自己的時間，可以去接自己的東西，其實那個時候，會做這樣決定也是有去評估，差多少」，他認為自己開心最重要。