竹北路邊驚見「狗便當」！老闆背後藏動人故事 狂吸2.9萬人朝聖
新竹街頭竟有人在賣「狗便當」！近日一名網友在臉書社團貼出照片，只見竹北一間攤販招牌上寫著大大的「狗便當」3字，大份才25元，引起許多人注意。事實上，這間攤販是專賣寵物食品的老字號商家，開業至今已有10年歷史，老闆背後動人的創業故事也隨之曝光，有內行網友留言透露：「老闆因為養了一隻土狗，想說自己烹調對狗比較好，結果成了自己的生意起頭。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友5日在臉書社團「路上觀察學院」中貼出照片，只見畫面中為一個路邊小攤販，招牌上寫著「狗便當」，下方還介紹是新鮮營養的寵物食品，有分雞肉及牛肉口味，大份25元、小份15元，另外還備註「貓可食」。而老闆正坐在攤販後等待客人上門。
事實上，仔細爬文就能得知老闆背後的故事，原來這間「狗便當」攤販早在2011年就出現，當時原是大廈管理員的黃順政已失業2年多，撿到小黑狗「妞妞」之後，因為沒錢買狗飼料，便從朋友那邊拿到雞頭、雞脖子等廚餘，再拌著胡蘿蔔絲熬煮成泥給妞妞吃，沒想到發現營養又好消化，狗大便也不會臭。
因此黃順政靈機一動開始推著餐車在竹北市中華路、光明6路口賣起狗便當，起初很多客人以為他是賣給人吃的「狗肉便當」，但越來越多狗主人買回家嘗試後，都成了老主顧，常買給家中愛犬吃這些營養的晚餐。
照片曝光後，立刻吸引2.9萬人前來朝聖按讚，也引發眾人熱烈討論，「月底多了一個新選擇」、「感覺是一種未來的流行事業」、「單身狗也能吃吧⋯這個在情人節的時候一定賣更好」。也有人透露「這很厲害，他賣很多年了，他養的狗狗很漂亮，經過竹北中華路都會看到他」、「我買過，很香欸」。