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小鮮肉教你國慶健身！曾敬驊喝燕麥飲甩肉　陳昊森騎單車練腹肌

▲林柏宏（左圖）和曾敬驊為戲訓練肌肉，勤於健身、飲食控制，鍛鍊出結實好身材。（圖／翻攝自林柏宏、曾敬驊FB）
▲林柏宏（左圖）和曾敬驊為戲訓練肌肉，勤於健身、飲食控制，鍛鍊出結實好身材。（圖／翻攝自林柏宏、曾敬驊FB）

記者江芷稜／綜合報導

把握雙十國慶連假，不少人全家出遊或海外旅行，輕鬆度過開心假期，大吃大喝後如何減去多餘熱量，不妨參考小鮮肉男星們的瘦身妙招，游泳高手曾敬驊、單車騎手陳昊森、籃球好手朱軒洋，都靠著飲食控制與瘋狂健身，雕塑出「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的好身材，《NOWnews今日新聞》整理5位青春男星的瘦身方法，給假期結束後的你當作健身參考！

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▲陳昊森（右）與曾敬驊忍低溫下水拍攝。（圖／氧氣電影）
▲曾敬驊（左）是游泳校隊，拍攝《刻在你心底的名字》時大秀好身材。（圖／氧氣電影）
游泳校隊曾敬驊　健身也要耍心機

25歲的新興男星曾敬驊，高中就是游泳校隊，擁有181公分高、69公斤的標準好身材，但為了戲劇或廣告需求，想要帥氣走上紅毯，就要積極減肥，他透露入行之初，經紀公司就要他做好準備，除了要練口條、控制生活作息，還要做好身材管理，這都是當藝人的基本要求。

所以，每逢拍戲需裸露身體，曾敬驊都會提前健身，為了快速控制體重，曾靠著每天喝燕麥飲和吃香蕉減肥，讓工作人員很心疼，偷偷拿餅乾給他吃，曾敬驊趁拍戲空檔也會積極跑健身房鍛鍊身材。他坦言為了獲得角色，很注重身體曲線，不過摩羯座的他不愛秀身材，笑說「健身這件事還是要心機一點」，偶爾曝光訓練成果就好，要保留一點神祕感讓大家驚豔。

▲曾敬驊為拍攝名牌內衣廣告，積極鍛鍊身體線條。（圖／翻攝自Calvin Klein臉書）
▲曾敬驊為拍攝名牌內衣廣告，積極鍛鍊身體線條。（圖／翻攝自Calvin Klein臉書）
單車好手陳昊森　冰塊肌令人羨慕

身高182公分、外貌激似金城武的陳昊森，從小就是運動高手，過去曾是飛盤選手，與同學一起創立飛盤校隊，擔任隊上主力，本來有機會成為國手，卻在接觸表演後選擇以演員、歌手身分出道，但他對體育賽事十分熱衷，包括騎重機、騎單車、打籃球，都是陳昊森的生活日常，加上勤跑健身房做重訓，鍛鍊出驚人的冰塊肌及馬甲線。

陳昊森說，原先將騎單車當作休閒活動，後來逐漸上癮，開始把腳踏車當作代步工具，有時來不及跑步運動，就會騎單車到工作地點，把流汗當作運動，最遠紀錄是騎了70公里的路程到位在林口的片場，還花40萬元購買賽事級單車及安全設備，約三五好友一起練習，希望有一天有充足時間訓練，能參與真正的專業賽事。

他也笑說騎車過程，美食是很大的動力，尤其是風櫃嘴上有家豆漿店，只開到早上9點，為了品嘗美味的蛋餅跟煎餃，逼得自己必須早起運動，不過運動之際還是要注意安全，他曾經騎單車時跟路人打招呼，一時忘了自己在騎車，當場摔車造成擦傷，還好傷口不嚴重。

▲陳昊森本來是飛盤高手，現在喜愛練單車。（圖／翻攝自陳昊森FB）
▲陳昊森本來是飛盤高手，現在喜愛練單車。（圖／翻攝自陳昊森FB）
籃球高手朱軒洋　從空槓練出渾身肌肉

在電影《下半場》飾演籃球高手的朱軒洋，本身就是愛打鬥牛賽的高手，擁有一副運動員的好身材，不過為了詮釋籃球運動員，從電影開拍前就投入大量體能和重量訓練，經過密集的操練課表，快速就練出結實肌肉線條，朱軒洋從沒有負重的空槓開始訓練，慢慢循序漸進，如今已經成為壯碩猛男，拍攝內衣廣告讓粉絲猛吞口水。

他笑稱自己最愛的運動是籃球、排球和跑健身房，尤其是他在眾多電影都有裸露上半身的需求，必須鍛鍊好身體曲線，去韓國拍攝內衣品牌形象照時，就算美食當前也要有敬業精神，先跑健身房狂練肌肉，直到工作結束才能吃韓牛、烤牛腸，對於飲食控制不能鬆懈！

▲▼范少勳（上圖）和朱軒洋（下圖）各有二項入圍。（圖／台北電影獎）
▲朱軒洋為拍攝《下半場》勤做重量訓練。（圖／台北電影獎）
▲朱軒洋擁有結實腹肌與人魚線，讓粉絲猛流口水。（圖 /翻攝自朱軒洋FB）
▲朱軒洋擁有結實腹肌與人魚線，讓粉絲猛流口水。（圖 /翻攝自朱軒洋FB）
打火英雄林柏宏　為拍戲狂吃蛋白質增肌

在《火神的眼淚》裡飾演消防員的林柏宏，為了擁有打火英雄的結實身材，拍戲前就勤於健身，針對胸部、背部、肩膀和腿等4個部位做重訓，以運動2天、休息1天的3日循環法，加上三餐都要多吃高蛋白、多喝牛奶、豆漿，喝大量的水，這樣的生活持續三個月後，改造斯文帥氣的外貌，轉變成肌肉厚實的健身達人。

林柏宏坦承，私下並不喜歡健身，無法在重複又枯燥的循環中感覺到樂趣，但為了雕塑符合角色的外型，必須投入其中，且健身有很多優點，能讓肌肉強壯、促進血液循環、保護骨骼韌帶、調整體態，他一度增重到人生高峰72公斤，但看到鏡頭裡不一樣的自己，體態改變的成效豐富，林柏宏有很大的成就感。

▲林柏宏拍攝《火神的眼淚》時練出渾身肌肉。（圖 /翻攝自林柏宏FB）
▲林柏宏拍攝《火神的眼淚》時練出渾身肌肉。（圖 /翻攝自林柏宏FB）
國民老公許光漢　瘋狂健身甩肉5公斤

有「國民老公」封號的許光漢，在《想見你》時是斯文帥氣的陽光男孩，為詮釋《關於我和鬼變成家人的那件事》中的直男警察變身成肌肉男，他事前做足功課，發現很多警察都會自主訓練維持身材，拍攝前刻意瘋狂健身、嚴格管控飲食，改以黝黑、剃平頭造型示人，並接受專業武術訓練，最後甩肉瘦了5公斤，變成精壯版的許光漢。

其實，許光漢小時候患有氣喘，父母讓他學習專業運動，盼能強健體魄，他入選過桌球校隊，意外成為周杰倫歌曲〈三年二班〉的MV主角，高中時期則是籃球校隊，體態保持得不錯，平時也喜歡夜跑和爬山，可以瘦身、訓練心肺能力，因為熱愛運動的特性，讓他不只身材完美，還獲得許多運動品牌的合作邀約。

▲許光漢為拍《關於我和鬼變成家人的那件事》健身甩肉瘦了5公斤。（圖 /翻攝自許光漢FB）
▲許光漢為拍《關於我和鬼變成家人的那件事》健身甩肉瘦了5公斤。（圖 /翻攝自許光漢FB）

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