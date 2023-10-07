謝金燕腹肌炸裂！公開長年飲食習慣「只吃7分飽」 健身菜單曝光
48歲電音女神謝金燕，擁有曼妙身材，身高170公分的她，一雙逆天長腿加上凍齡外貌，還練出超完美腹肌，令不少人稱羨。如此完美的身材，很難想像她是一個孩子的媽，謝金燕之前就曾公開過自己飲食習慣，堅持「再餓每餐都只吃7分飽」，健身菜單曝光。
記者薛羽彤／綜合報導
謝金燕的馬甲線、紙片身材瘦到令人羨慕，她之前公開自己20年來的飲食習慣，謝金燕曾說過雖然瘦身要吃的清淡，不過偶爾吃辣可以幫助促進新陳代謝；她也會利用冬瓜、芹菜、番茄等利身體排水的蔬果，來消除下半身浮腫問題，才能持續擁有一雙細白美腿。
此外，謝金燕3餐都固定吃7分飽，控制好每餐的飲食份量，不讓自己吃得太撐或餓肚子。運動方面，謝金燕長期下來養成了每天早上半小時做瑜伽的習慣，可以有效鍛鍊塑形，加上她每天都會使用「健腹器」，讓身體呈現Z字型上下來回鍛鍊腰腹，維持性感水蛇腰。
除了平時固定鍛鍊身材，體態上謝金燕也不馬虎，她會記得隨時隨地「縮小腹」，不只能提醒自己抬頭挺胸、改正姿勢，更能有效燃燒脂肪、消除腹部贅肉。擁有一雙令人羨慕的美腿不簡單，謝金燕除了運動外還會透過自製的「咖啡磨砂膏」以1比1的咖啡粉與杏仁油，去除腿部角質，能促進血液循環、去除髒污。