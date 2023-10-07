賴清德競總有亮點　「賴桑與我」九犬圖登牆面　

民進黨總統參選人賴清德所推ㄌ出的「賴桑與我」系列動畫，昨日播出最終回，賴清德提及愛犬Luke已過世，引起不少忠實觀眾表達惋惜，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧今（7）日表示，為回饋大家對「賴桑與我」的喜愛與支持，未來會將「賴桑與我」的療癒內容實體化，讓所有支持者都能收藏這份溫暖心意，也讓更多人看見台灣文創的豐沛能量。
記者陳威叡／台北報導
郭雅慧指出，即將成立的賴清德競選總部，已特別規劃兩大牆面，一面展示「賴桑與我」全系列組成的「九犬圖」，一次搜集所有畫師創作的賴清德與愛犬 Luke 合照，一面放上「賴桑與我」 9 位畫師合力繪製的「台灣一起拼」巨幅海報，包括小水熊庫瑪、工作日誌、YUANCHi 元綺、Nuomi 諾米、A-KA 阿卡、消極男子、Kurt Wu、Paparaya、蠢羊與奇怪生物，每位畫師都派出自己的創作 IP 環繞台灣四周，串連每一個角色，共同守護這片土地。
參與「賴桑與我」的畫師諾米表示，平時在電視中看到的賴清德多以政治人物形象居多，很開心能透過圖文創作了解賴清德私下輕鬆的一面，包含與Luke、家人或攤販的互動，甚至是金門的軍旅生活故事，可以讓副總統賴清德的形象透過的圖文表現更加柔和、更加親近大眾，覺得這蠻有趣的。
郭雅慧透露，賴清德即將推出的第三波募款小物，也是以「賴桑與我」為主題，包括「台灣一起拼圖」1000 片拼圖與「2024 年桌曆」兩款小物。「台灣一起拼」拼圖象徵集結眾人之力，一步一腳印「拚」出美好台灣，是有趣且富含意義的收藏品，「2024 年桌曆」不只可愛實用，還節錄了「賴桑與我」動畫中的金句與插畫，籲支持者敬請期待。
此外，本次募款小物是邀請曾獲台北書展金蝶獎的平面設計師吳欣瑋統籌，創作面向跨界多元，擅長文藝類創作設計與書籍裝幀，這次替「賴桑與我」設計主視覺廣受好評。