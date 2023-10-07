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賴清德被問弊案！女大生遭反問「具體哪件事」愣住　發文再回應

▲中山大學外文系女大生提問賴清德「民進黨弊案有什麼解決方法」，片段在網路上瘋傳。（圖/Tik Tok@lfl.line）
▲中山大學外文系女大生提問賴清德「民進黨弊案有什麼解決方法」，片段在網路上瘋傳。（圖/Tik Tok@lfl.line）

記者張嘉哲/綜合報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德日前到中山大學講座，到了學生提問階段時，一名外文系的女學生直接提問「對於民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，而賴清德則回問應「哪一個具體的事件」，結果女大生一時回答不出，在問答攻防影片曝光後，女大生也飽受批評，認為她功課做不足，只是在刁難演講者。對此，女大生也再度出面發聲。

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根據網路上的影片，該名中山外文系的女大生當時後問賴清德表示「民進黨掌權帶來的貪汙弊案，你有沒有什麼樣解決的方法？」而賴清德事後也回答「我可不可以請教一個問題，是哪一個具體的事件，讓妳有這樣的想法」，果女大生一時愣住，僅回答「民進黨上任以來有很多貪汙案例」。

▲賴清德日前到中山大學講座，有女大生犀利提問「弊案問題」。（圖/Tik Tok@lfl.line）
▲賴清德日前到中山大學講座，有女大生犀利提問「弊案問題」。（圖/Tik Tok@lfl.line）
隨後賴清德又續問「印象最深刻的是哪一案？」女大生又答不出來，此時旁邊的學生開始支援「疫苗採購案、新竹棒球場、台南光電、進口雞蛋」等等，當時後影片在各大社群瘋傳，不少人認為女大生帶著「政治光譜不同」的角度提問，試圖刁難賴清德，結果被反問都答不出來，自己功課沒做足，非常丟臉。

對此，女大生也在臉書「中山大小事」發文表示「我沒做好功課是我不對，謝謝各位學長姐的指教，提問想法很單純，只是訓練自己對執政當權者，勇於質疑的勇氣，對於這一點我做到了，我一點都不覺得我很丟臉」。

「如果執政者給大家的印象是弊案很多，對她來說就是一個很不正常現象」女大生強調「我個人沒有任何的政黨傾向，她只知道不敢直接面對問題，就是有問題。」


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