總統參選人參拜賀聖宮獨缺侯友宜！柯文哲、郭台銘差4分鐘能同框
新北市五股賀聖宮今（7）日舉行「2023顯應祖師文化祭」，總統參選人賴清德、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘三人均出席，獨缺國民黨總統參選人侯友宜，改派新北市副市長劉和然代表參加，四人雖同場不同台，但仍隔空比拚地方人氣。其中柯文哲跟郭台銘僅差6分鐘就能相遇同框。
記者呂炯昌／新北報導
賴清德在參拜後致詞表示，自己在新北市出生長大，也深知一般家庭的生活難處，因此他在台南市長任內組成「做工行善團」，結合水泥、木工、水電等職業公會的力量，為低收入戶、獨居老人等弱勢修繕房屋，服務範圍甚至擴及高雄、屏東、嘉義、南投等地，日後若順利當選總統，會繼續為弱勢遮風擋雨，讓大家有地方安身立命。
劉和然代表侯友宜出席，他在致詞時特別強調，市長「因生涯規劃，另有任務要完成」，但侯友宜仍然心繫新北市，要求一定要把新北市政顧好，所以今天也代替市長到賀聖宮來參拜祈福，祈求風調雨順、合境平安。
在立委邱臣遠、市議員陳世軒的陪同下，柯文哲上午10時35分許抵達賀聖宮，他在致詞表示，台灣政治不要太複雜。最近他的競選歌「簡單的人」，蠻呼應他的為人，「我希望我是簡單的人」，認真打拚是他的理念，也希望台灣每個人，只要簡簡單單就能夠成功、平安。
柯文哲先致詞再到廟內參拜，並與廟方人員會談，同時與熱情的民眾合影，最後直到於11分12分許離開。郭台銘原訂11點10分抵達，但是11時16分才搭車到場，隨即走入廟內，面對媒體追問，「藍白合是政治分贓嗎」、「還會爭取柯文哲支持嗎」、「遲到是刻意避開柯文哲嗎？」郭台銘都不予回應。