Sam Smith首次來台！攻蛋開唱倒數2天　歌迷敲碗招牌夯曲

「英國靈魂歌王」Sam Smith 2023年世界巡迴演唱會—亞洲巡演正式開始，10月3日在泰國曼谷展開，昨（6）日第二站在香港，下一站10月9日即將首度到台北小巨蛋開唱，Sam Smith萬眾矚目的靈魂暖聲，絕對是雙十連假不容錯過的一天，歌迷們紛紛激動不已，敲碗能夠聽到招牌歌曲。
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擁有〈La La La〉、〈Stay with Me〉、〈I'm Not the Only One〉、〈Too Good At Goodbyes〉等多首暢銷金曲的Sam Smith昨天在香港近1.4萬人的場館開唱，全場歡呼不斷，Sam Smith以深情的演唱和獨特的音樂風格享譽全球，他的音樂作品涵蓋了靈魂、流行和R&B等多種風格，每一首歌曲都能深深觸動人心。在香港的演唱會上Sam Smith獻唱經典歌曲外同時演唱他最新的音樂作品，讓人相當期待來台現場震撼演出。
Sam Smith在全球超過3500萬張銷量、累積2億6千萬單曲銷量以及450億次的數位串流收聽天量，出道至今已累計5座葛萊美獎。今年初更發行地表新專輯《葛羅莉亞Gloria》，創下專輯尚未發行，首波單曲〈Unholy〉就先入圍2023葛萊美獎「最佳流行／團體組合演出」，是相當罕見的榮耀。
Sam Smith從10月展開亞洲巡迴，第三站10月9日就將首次來到台北小巨蛋，這次首度在台北開唱除了將聚焦在最新專輯《葛羅莉亞Gloria》，更期待現場演唱歌迷耳熟能詳的暢銷招牌金曲，一起嗨翻全場。「Sam Smith GLORIA全球巡迴演唱會—台北站」將於2023年10月9日晚上7點半在台北小巨蛋登場 ，購票請洽寬宏售票、萊爾富、OK便利超商。