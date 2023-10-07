嘉義廟會爆炸28傷「最小僅2歲」！嫌犯落網 家中搜到長槍
7月份，嘉義市舉辦的「和聯境金虎爺會十週年」廟會活動發生爆炸事件；當天晚間近10時，一部發電機因為不明原因爆炸，一共導致28人受傷、7人住院的慘況，檢警組成專案小組深入追查，在調閱監視器畫面、採集爆裂物碎片分析後，發現一名趙姓男子涉嫌重大將人逮捕歸案，目前犯案原因仍在調查，由於檢調認定趙男嫌疑重大，且所犯為5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡、滅證之虞，向嘉義地院聲請羈押獲准。
記者孫唯容／綜合報導
回顧事發經過，7月15日晚上9時56分許，嘉義市當晚舉辦「和聯境金虎爺會十週年」廟會活動，位於嘉義市金山路和大同路口突然發生爆炸，嚇壞在場民眾，共有28位民眾受傷，其中7位民眾因遭玻璃穿刺傷或燒傷住院 ，年紀最小傷者年僅2歲，另有一名13歲少年遭鐵片刺穿腹部後插進脾臟及胃部。
檢警封鎖現場調查後，認為事發原因不單純，經嘉義市刑事警察大隊、第一分局、刑事局組成專案小組查訪、蒐證，昨天持搜索票到趙姓男子租屋處搜索、拘提，扣得相關事證，包含多把長槍、十字弓及數種化學品。
檢方表示，漏夜偵訊趙男及相關證人後，檢察官認為趙男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物及《刑法》公共危險、殺人未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯係5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、滅證之虞，向嘉義地院聲請羈押獲准。