《哈利波特》情節成真？JK羅琳母校將開設「魔法與神祕學」碩士

由J.K.羅琳（J.K. Rowling）撰寫的《哈利波特》風靡全球，是許多人成長過程的經典回憶，至今仍有相關遊戲、周邊商品持續推出，受歡迎程度歷久不衰。有英國媒體報導稱，英國著名學府艾希特大學（University of Exeter）宣布，將從2024年起提供「魔法和神祕科學碩士」（MA in Magic and Occult Science）學位課程，也將是英國首批提供的魔法學位課程之一，消息一出，不少哈利波特迷都打趣道：「莫非麻瓜也能開始學魔法了嗎？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合《英國廣播公司》（BBC）、《每日郵報》報導，艾克斯特大學這個學位，當然不是像小說或電影演的那樣，教人怎麼使用魔法，而是著重在學習巫術與魔法於全球範圍內，對社會、科學產生的歷史影響，也廣邀歷史、文學、哲學、考古學、社會學、心理學、宗教等領域的學者，負責講授魔法在東西方發展的角色。報導指出，該校之所以開設這個碩士課程，是因近年社會大眾，對魔法與神秘學領域的興趣「明顯增加了」。負責人塞洛夫教授（Emily Selove）聲稱，這個碩士學程將讓人們重新審視，究竟西方是否等於理性主義和科學之地，而其他地方則是魔法和迷信之地，進一步反思去殖民化、非主流認知方法、女性主義、反種族歧視等「更深層」的思想面問題。學生可選修的課程包括：西方文學及藝術中的龍、瑟王傳說、古文字學、伊斯蘭思想、考古理論與實踐等等。雖然成功引發話題性，但也有人不願買單，不少英國民眾都留言表示：「想知道讀這個能找什麼工作，光還清學貸可能就要一段時間」、「這才不是真正的魔法學位」、「學校只是想賺錢吧！」「哈利波特」哀悼鄧不利多：世界不再有趣 曝第六集拍攝難忘回憶《哈利波特》2代鄧不利多逝世！金句「死亡是另一場冒險」成絕響快訊／《哈利波特》鄧不利多演員邁可坎邦離世 享壽82歲 敢吃嗎？英國這款冰淇淋以「廢棄塑膠」製成 研發團隊盼重視環保