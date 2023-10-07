曾格爾偷吃人夫判賠30萬 賈永婕、郁方力挺正宮高喊「正義之聲」
日前「登山女神」曾格爾被爆出勾搭已婚富商陳坤保泡湯開房，遭到正宮「公關女王」岳啟儒控告侵害配偶權，求償200萬元，如今一審判決結果出爐，曾格爾判賠30萬元，全案仍可上訴。對此，岳啟儒的好友賈永婕、郁方都發聲力挺，「看盡多少毀三觀的醜惡嘴臉，仍然堅持做對的事，我的朋友我驕傲。」
記者薛羽彤／綜合報導
曾格爾被判賠30萬的結果出爐後，賈永婕在臉書上曬出和岳啟儒、郁方的合照，開心表示「正義之聲！謊言無法掩蓋事實！我的好友你真的為社會帶來最良好的示範！」有網友回應「希望男生也得到教訓，沒有開始也沒有後面原配的難過」，賈永婕也表示「會的，讓我們看戲去！看下去啦，我手殘！」
郁方PO出同張照片表示，「這是所有進入婚姻前必須具備的勇氣，面對生活大小事的推磨挫折，面對大風大浪時的冷靜智慧，《一人份的勇氣》會是最明亮的一盞燈；這一年來，啟儒的勇氣背後是多少心酸，不言自明，看盡多少毀三觀的醜惡嘴臉，仍然堅持做對的事，我的朋友我驕傲。」
岳啟儒透露，賠償金額多寡並非她最在意的事，而是希望能夠透過司法，讓無視法律規定之人、慣用謊言遮掩事實之人的不法行為和意圖能被認證。她堅持「對就是對！錯就是錯！」沒有息事寧人而放縱惡人，賠償金額她將會捐給婦女相關公益慈善團體。