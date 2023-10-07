《未來少女》最終回！李㼈現身逼哭全場　喊話紫嫣：妳是我的驕傲

曾格爾偷吃人夫判賠30萬　賈永婕、郁方力挺正宮高喊「正義之聲」

▲曾格爾偷吃岳啟儒（中）老公被判賠30萬元，郁方（左）、賈永婕（右）發文挺好友：「正義之聲」！（圖／賈永婕臉書）
▲曾格爾偷吃岳啟儒（中）老公被判賠30萬元，郁方（左）、賈永婕（右）發文挺好友：「正義之聲」！（圖／賈永婕臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

日前「登山女神」曾格爾被爆出勾搭已婚富商陳坤保泡湯開房，遭到正宮「公關女王」岳啟儒控告侵害配偶權，求償200萬元，如今一審判決結果出爐，曾格爾判賠30萬元，全案仍可上訴。對此，岳啟儒的好友賈永婕、郁方都發聲力挺，「看盡多少毀三觀的醜惡嘴臉，仍然堅持做對的事，我的朋友我驕傲。」

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▲郁方（左）、賈永婕替好友岳啟儒官司勝訴發聲。（圖／賈永婕臉書）
▲郁方（左）、賈永婕替好友岳啟儒官司勝訴發聲。（圖／賈永婕臉書）
曾格爾被判賠30萬的結果出爐後，賈永婕在臉書上曬出和岳啟儒、郁方的合照，開心表示「正義之聲！謊言無法掩蓋事實！我的好友你真的為社會帶來最良好的示範！」有網友回應「希望男生也得到教訓，沒有開始也沒有後面原配的難過」，賈永婕也表示「會的，讓我們看戲去！看下去啦，我手殘！」

▲「登山女神」曾格爾前陣子遭爆「約泡」已婚富商，又爆出13小時「無氧速攀」攻頂世界第8高峰馬納斯盧峰（Manaslu）紀錄疑造假。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲「登山女神」曾格爾侵害配偶權官司敗訴，將賠償正宮30萬元。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
郁方PO出同張照片表示，「這是所有進入婚姻前必須具備的勇氣，面對生活大小事的推磨挫折，面對大風大浪時的冷靜智慧，《一人份的勇氣》會是最明亮的一盞燈；這一年來，啟儒的勇氣背後是多少心酸，不言自明，看盡多少毀三觀的醜惡嘴臉，仍然堅持做對的事，我的朋友我驕傲。」

▲公關女王岳啟儒與仲誼公關團隊，經手眾多國際精品在台公開活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲公關女王岳啟儒將會把賠償金額捐出去。（圖／記者蕭涵云攝）
岳啟儒透露，賠償金額多寡並非她最在意的事，而是希望能夠透過司法，讓無視法律規定之人、慣用謊言遮掩事實之人的不法行為和意圖能被認證。她堅持「對就是對！錯就是錯！」沒有息事寧人而放縱惡人，賠償金額她將會捐給婦女相關公益慈善團體。


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