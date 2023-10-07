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美國男大鬧以色列博物館！砸毀2尊古羅馬雕像　稱違反猶太教教義

▲一位美國男子赴以色列旅遊，在造訪位於耶路撒冷的「以色列博物館」時，竟出手將館內的2尊古羅馬雕像砸碎。圖為遭破壞的宙斯之女雅典娜的頭顱雕像。（圖／以色列警方）
▲一位美國男子赴以色列旅遊，在造訪位於耶路撒冷的「以色列博物館」時，竟出手將館內的2尊古羅馬雕像砸碎。圖為遭破壞的宙斯之女雅典娜的頭顱雕像。（圖／以色列警方）

記者倪浩軒/綜合報導

一位美國男子赴以色列旅遊，在造訪位於耶路撒冷的「以色列博物館」時，竟出手將館內的2尊可以追溯到西元二世紀的古羅馬雕像砸毀。博物館工作人員立即報警，美國男當場被逮。警方表示，男子聲稱損壞這些雕像是因為，這些雕像違反了猶太教的核心教義「妥拉（Torah）」。

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根據《BBC》報導，這位美國男子年約40歲，以色列警方尚未透露男子的姓名與職業。博物館方表示，男子破壞的兩尊雕像分別是宙斯之女雅典娜的頭顱雕像，以及獅身鷹首翼獸（griffin）掌握涅墨西斯命運之輪的雕像，這兩座雕像的歷史可以追溯到西元二世紀，在以色列博物館皆是屬於永久展出的作品，目前已經被轉移到內部進行修復程序。

▲這尊獅身鷹首翼獸掌握涅墨西斯命運之輪的雕像也遭男子破壞，圖為破壞前的原貌。（圖／翻攝自以色列博物館）
▲這尊獅身鷹首翼獸掌握涅墨西斯命運之輪的雕像也遭男子破壞，圖為破壞前的原貌。（圖／翻攝自以色列博物館）
以色列警方表示，男子聲稱自己破壞雕像是因為這些雕像代表偶像崇拜，且違反了猶太教教義「妥拉」。不過根據《美聯社》報導，男子的律師否認男子破壞雕像的動機是宗教狂熱。

以色列博物館稱這起破壞雕像意外是「令人不安且不尋常的事件」，並譴責「任何形式的暴力」，但館方仍將向公眾開放。今年2月，一位猶太裔的美國遊客，在造訪耶路撒冷的羅馬天主教教堂「鞭笞堂」（Church of the Flagellation）時，也用鐵鎚破壞了一尊基督雕像。

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