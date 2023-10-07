金鐘58／檢場入圍沒份先打麻將！愛女王敏淳搶新人 給超實際忠告
22歲王敏淳是檢場、李翊君獨生女，今年憑TVBS原創劇集《機智職場生活》入圍本屆金鐘新人獎，她當下人在國外早已睡翻，起床才見到手機訊息一堆，趕快先打給媽媽、之後再call給老爸，笑說：「打給爸爸，他說恭喜恭喜然後我先打牌。」她獲知入圍消息後，除了興奮之外也很緊張，爸爸老神在在說：「放輕鬆我也沒有得啊！怎麼了嗎？」
記者蔡依庭／台北報導
王敏淳今（7）日接受訪問時分享，公布入圍名單當天人正在加拿大探親，時差關係早睡著了，被奪命連環call，等到她醒來時以為自己出事了，趕快先打給老媽李翊君，之後再打給正在打牌的爸爸。她說：「對我來說很不可思議，很像在做夢。」
目前沒男友的她，昨晚有和「機智」同學們一起吃飯，同學們已經在幫她打理慶功宴的地點。不過，她目前連金鐘戰袍都還沒準備好，首要條件是會選避開自身缺點的禮服，然後正在糾結要穿長裙還短裙，笑說：「想要留住22歲青春的模樣。」
王敏淳不打算牽著爸爸、媽媽走紅毯，也說爸媽應該沒有要去觀禮。她說：「這次參加金鐘獎，不是因為爸爸媽媽的關係，是因為我自己，想把舞台留給自己，他們應該也不會來，而且爸爸有檢8點的綽號，早早就會想睡。」