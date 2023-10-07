《順風婦產科》吳家25年相聚！宋慧喬高中爆搞笑 老媽：要更謙虛
南韓超紅長篇喜劇《順風婦產科》1998年播出後紅遍亞洲，相隔25年，劇中「吳家」媽媽鮮于龍女（飾演 鮮于龍女）、「大女兒」朴美善（飾演 吳美善）再聚首，2人聊到吳家四女兒宋慧喬（飾演 吳慧喬）近況，鮮于龍女直言：「她現在要更謙虛！」一番話笑翻眾人。
記者陳雅蘭／綜合報導
《順風婦產科》播出時，宋慧喬只是16歲的高中生，在劇中飾演吳家四女兒吳慧喬；當時她剛踏入演藝圈2年，尚未出名也沒有包袱，演技十分率真、搞笑，跟劇中大姐吳美善的互動更是逗樂不少觀眾。
《順風婦產科》播畢至今25年，劇中「吳家」媽媽鮮于龍女、朴美善上網路節目吃喝聊天，2人好奇演員群近況，提到美月（金承恩 飾）現在是YouTuber之外，朴美善不禁感嘆當年的「妹妹」宋慧喬只是高中生，現在則是超級巨星。
現年78歲的鮮于龍女也驚訝，表示從未想過宋慧喬會成大明星，直言「她現在要更謙虛」，笑翻朴美善表示：「她本來就很謙虛了！」鮮于龍女則認為，雖然本來就很懂事，但「但現在要更加謙虛」才對。這對母女不論是25年前還是現在，互動依然笑翻網友，也勾起不少觀眾回憶，紛紛表示很懷念《順風婦產科》。