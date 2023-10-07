曾敬驊吐「大學初戀」純情愛情故事！他無緣金馬獎嘆：每次都遺珠
「2023高雄電影節」影展大使曾敬驊，今（7）日出席開幕會，曾在高雄念書的他自曝與大學初戀女友的戀愛足跡：「我生活圈在楠梓、大社，會去駁二走走然後看電影，看一些比較藝術氣息的片或是動畫片。」曾敬驊主演電影《疫起》獲金馬獎8項提名，自己卻無緣入圍：「每次都遺珠啊！看很開了！」曾以《黑的教育》獲得金馬獎「最佳男配角」的朱軒洋，私下會鼓勵曾敬驊：「欸你可以變強一點，這樣我也會更強！」兩人感情融洽常相約游泳、打電動，討論表演內容。
記者黃雅琪／高雄報導
曾敬驊表示：「愛河晚上很漂亮，我們以前都會去駁二，然後去高雄巨蛋、新崛江走走。」但自己大學的時候也會跟三五好友去隱藏景點玩：「那時候班上有很多高雄人，我們會去一些沒有人的隱藏景點，在山上還可以跳水。」另外，曾敬驊也坦言，大學很常去蚵仔寮看海：「那邊有些漁市場，會買幾瓶啤酒喝到早上。」
提及影展主題「耽美主義」，曾敬驊首推丹麥片《我的眼神離不開你》：「那部片講兩個小男生在營隊中的互動，把小男孩的眼神拍得很美，看完會覺得丹麥好漂亮！」可以看到很青春的氣息，會因為一個聲音、對方反應心裡就會有變化。
對於再演出同志片的意願，曾敬驊表示一切以劇本為主，自己不會排斥同志片，合作男星也沒有限制：「應該誰都可以吧！」另外，他也透露想要拍攝愛情片，至於想合作哪位女星？曾敬驊則點名演出《海街日記》的日本女星廣瀨鈴。