新書惹惱動漫界將延後上市！柯文哲：對出版社比較抱歉
台灣民眾黨主席柯文哲預定今（7）日將推出自傳式漫畫《漫畫柯文哲》，但他在序文提及「台灣動漫基地多日本動漫」、「沒有看到用漫畫來探討重要主題」，引發業界炸鍋。對此，柯文哲競選辦公室今日表示，在與出版社溝通處理後，將重新印刷後再出版，原預計今日開賣之《柯文哲台灣筆記》、《漫畫柯文哲》，將延後至10月中旬上市。柯文哲今日受訪表示，出版社比較抱歉。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日下午出席民眾黨中和區立委參選人邱臣遠聯合服務處開幕活動，媒體聯訪時被問到新書決定要延後出版，之後會對內容有什麼調整？會不會覺得說內容是被誤解了？柯文哲說，出一本書是要宣揚自己的理念，也不希望去引起太多的爭端，所以如果人家有批評，「我們看一看，自己能力範圍之內可以改的，我們當然就要去改正」，不過這次對於出版社是比較抱歉，因為他們書都印好了，等於要重印，希望他們不要虧本，至於後續怎麼處理，他再跟出版社討論一下。
媒體追問新書這次先暫緩出版，是不是因為引發一些台漫界的反彈，對於說序的內容有想要澄清的嗎？柯文哲說，其實也不用去做太多的辯解，他的態度還是那句話，寫一本書特別是以漫畫來表達個人的人生哲學，這本來就是一種思想的表述，當然別人有意見，他也不希望去引起太多爭端，「只是我剛才講過，比較抱歉的是對出版社，出版社辛苦了。」