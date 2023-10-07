女大生問賴清德「腐敗貪污」被肉搜攻擊 柯文哲：考驗人民智商？
副總統賴清德日前在中山大學的演講，被女學生質疑民進黨政府是貪腐政權，結果遭到肉搜。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今（7）日表示，誠實的面對問題，誠實的回答，如果該改進就去改進反問，並指出賴清德的回應有問題，「不是考驗台灣人民的智商嗎？」
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日下午出席民眾黨中和區立委參選人邱臣遠聯合服務處開幕活動，媒體問女大生質疑民進黨是貪腐政權，結果賴清德還反問請她舉出實證，但現在萊豬不就也是食安連環爆嗎？柯文哲回應表示，他每次講說面對問題是解決問題的第一步，政府也不可能說完全不會做錯事情，所以有時候就是誠實的面對問題，去把它解決掉，這樣國家自然會往前進步。
柯文哲說，其實他也知道說，有時候學生會問很尖銳的題目，當然學生也不可能事先去安排好，學生本來就是年輕人，他很有自己的意見，但是他問的時候，誠實的回答就好了，誠實的面對問題，誠實的回答，如果該改進就去改進。
柯文哲表示，老實講，他在網路上也有看到賴清德那一段的回應，這個一看就知道絕對是扣分，這就睜眼說瞎話，「你還問人家說哪個地方有問題，這個不是考驗台灣人民的智商嗎？」