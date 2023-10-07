以巴硝煙再起！加薩走廊激戰 BBC：以色列因情報失誤而措手不及
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas），今（7）日從加薩地區（Gaza）向以色列中部和南部發動襲擊，不僅將數千枚火箭彈轟向以色列，並有巴勒斯坦武裝分子滲透到以色列境內，且控制了數個地區。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布「我們正處於戰爭之中」，並誓言展開反擊，要讓敵人付出「無法想像的代價」。不過，許多以色列民眾對於突然遭到襲擊感到驚愕，《BBC》報導指出，以色列因情報失誤而措手不及。
記者倪浩軒/綜合報導
為了應對巴勒斯坦的奇襲，以色列已經宣布進入「戰爭狀態」，並執行「鐵劍行動（Swords of Iron）」誓言進行反擊。不過更大的疑問是，如此大規模的襲擊發生前，以色列的安全機構為何未能有效預警，導致部分以色列民眾已經陷入哈馬斯武裝分子的控制之下？
《BBC》報導指出，以色列擁有中東地區最廣泛、最複雜的國內外情報網絡，不僅在巴勒斯坦境內，在黎巴嫩、敘利亞以及其他地方的激進組織中，以色列情報機構也都安插線人，這次奇襲絕對是以色列安全機構的一次巨大失敗。
哈馬斯似乎完全秘密地策劃，並順利發動了這場精心設計的襲擊，而以色列對此完全毫無察覺，就像睡著了一般。《BBC》報導強調，以色列過去能夠以精確的無人機攻擊，甚至是裝有誘殺裝置的手機，來暗殺激進分子的領導人，提前扼殺敵人的襲擊行動。遇襲後以色列肯定會以大規模武力進行報復，但以色列民眾現在更想知道的是，為什麼國家的安全機構沒能預見到這次襲擊並發出警告。
根據《衛報》報導，一位在避難所中的以色列婦女無助哭泣，她控訴「沒有人做任何事情」。在以色列的公共廣播電台，評論員均對奇襲怎麼發生的感到震驚且不可置信，「以色列安全機構怎麼可能沒有預見到攻擊的到來呢？」