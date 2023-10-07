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明迎寒露財神報到！「6生肖」好運飆破天際　第一名連假後爽升官

▲命理風水專家邱彥龍分析，有6個生肖在寒露時會好運爆棚只要積極行動，屬豬者有機會升官、屬鼠者事業運旺。（示意圖／Shutterstock）
▲命理風水專家邱彥龍分析，有6個生肖在寒露時會好運爆棚只要積極行動，屬豬者有機會升官、屬鼠者事業運旺。（示意圖／Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

明（8）日正式進入寒露，秋天的涼意也隨之而來，命理風水專家邱彥龍分析，在這樣的節氣中，行車安全要特別注意。另外，有6個生肖在寒露時會好運爆棚，只要積極行動，屬豬者有機會升官、屬鼠者事業運旺、屬兔者心想事成，屬牛者名氣大漲。 

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Top6：猴 

屬猴的朋友，在這段期間有掌握大財的機會，而且能得到來自政府、上司或粉絲的特別關照，好好自我行銷、擅用溝通的優勢多多表達出來，成功會越來越近，但再忙也要照顧好身體健康。   

Top5：羊 

屬羊的朋友，在這段期間多多提升自我的人氣跟人際關係，再加上工作上的努力，會有不錯的收穫，建議可以往外地、海外、網路、媒體、高等教育、宗教團體等方向著手，會比較容易成功。  

Top4：牛 

屬牛的朋友，這段期間會散發一股強烈的霸氣，在朋友面前名氣大增，多行銷自己、溝通宣傳，事業財與正財就有機會靠近，你會發現，客戶、另一半或合夥人這段期間都很給力，靜待佳音。 

▲邱彥龍老師建議，在寒露這天，屬牛者多行銷自己、溝通宣傳，事業財與正財就有機會靠近。（示意圖／Shutterstock）
▲邱彥龍老師建議，在寒露這天，屬牛者多行銷自己、溝通宣傳，事業財與正財就有機會靠近。（示意圖／Shutterstock）
Top3：兔 

屬兔的朋友，這段期間可說是戰將一枚，人氣越來越旺，之前累積的人脈都將靠攏並且得以發揮，偏財運非常旺，心想事成，只要把話說好，容易成功。 

Top2：鼠 

屬鼠的朋友，在這段期間只要照自己的進度與計畫進行，正財、偏財、事業運都很旺，不要有太多的懷疑與緊張，把自己或物品行銷宣傳出去，做到到位就可以無往不利。 

Top1：豬 

屬豬的朋友，這段期間工作上雖然會有點壓力，導致心情有短暫的不平與震盪，但其實你的好名聲已經遠傳，口才與行銷能力也會更上一層樓，有大財運與升官的機會，一定要相信自己，未來一定會更好。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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