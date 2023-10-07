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圓山金龍點心坊五星港點外帶超市　開幕8.5折！5大必買港點全公開

▲圓山飯店《金龍點心坊》推全台首家五星級港點超市，今正式營業全品項享8.5折，明起至年底單日消費滿3000元，送「夜探東密道券」2張。（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山飯店《金龍點心坊》推全台首家五星級港點超市，今正式營業全品項享8.5折，明起至年底單日消費滿3000元，送「夜探東密道券」2張。（圖／圓山大飯店提供）

記者徐銘穗/綜合報導

在家也能吃到五星級港點！圓山大飯店《金龍點心坊》推出全台首家五星港點超市，今（7）正式對外營運，當天全品項享8.5折，推薦腐竹牛肉丸、混醬腸粉、辣味蘿蔔糕等7大必買港點，開幕當天全品項享8.5折，明（8）起至12月30日單日消費滿3000元，即送「夜探東密道券」2張。此外，被譽為全新升級版「漢來海港」的「島語自助餐廳」，也在今（7）正式登場，初期假日晚餐每人提供半隻活蝦，話題不墜。

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▲圓山金龍點心坊五星港點外帶超市開幕8.5折。（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山金龍點心坊五星港點外帶超市開幕8.5折。（圖／圓山大飯店提供）
圓山大飯店總經理郭啓炫今（7）上午偕同亞洲食神梁幼祥、李安導演首席美食顧問林慧懿共同主持開幕儀式，宣布全台第一家五星級港點超市正式對外營運，滿足喜愛港式點心的民眾能夠直接、便捷地將美食帶回家。

▲圓山大飯店總經理郭啟炫（右４）、美食作家梁幼祥與圓山經營團隊為全台第一家五星港點超市《金龍點心坊》一同剪綵。（圖／圓山大飯店提供）
▲圓山大飯店總經理郭啟炫（右４）、美食作家梁幼祥與圓山經營團隊為全台第一家五星港點超市《金龍點心坊》一同剪綵。（圖／圓山大飯店提供）
郭啓炫表示，現場首波販售的19款經典港式點心，不僅是主廚團隊純手工製作，全程更是少添加研製而成，讓國人在享受五星級美味的同時，也能照顧到家人的健康。他強調，飯店內各餐廳所使用天然調味的比例更高達九成，對外販售的品牌商品，如春節年菜、端午粽子更是百分百無化學添加。

《金龍點心坊》5大必買推薦：

必買1：「腐竹牛肉丸」
曾榮獲亞太十大名菜點金獎的「腐竹牛肉丸」，以腐皮鋪底，選用脂肪較少的臺灣黃牛肉後腿內側，口感細緻柔軟但赤身風味較濃厚的和尚頭部位製作肉丸，全程手工持續剁碎30分鐘以上後增加彈性，加入獨家口味10年陳皮與少許檸檬葉提味，靜置24小時後再手工打成牛肉丸；加熱過程充分吸收所有食材的酸甜滋味，讓每一口肉丸都Q彈有勁。每份6粒售價360元。

▲腐竹牛肉丸。（圖／圓山大飯店提供）
▲腐竹牛肉丸。（圖／圓山大飯店提供）
必買2：「混醬腸粉」
以「白如雪，薄如紙，油光閃亮，香滑可口」著稱的港式腸粉，使用臺灣在來米精磨的米漿製成，表皮嫩滑細緻，Q彈順口，帶有淡淡純米香，微波或水蒸熟後捲起，佐以港式甜醬油及經研磨與焙煎後的芝麻醬，風味濃郁、微甜清爽，多層次口感讓腸粉好味道再昇華！每份售價280元。

▲混醬腸粉。（圖／圓山大飯店提供）
▲混醬腸粉。（圖／圓山大飯店提供）
必買3：「臘味蘿蔔糕」
年節桌上的必備菜餚，入口即化的港式蘿蔔糕，許主廚與團隊選用臺灣在來米磨成米漿研製，香甜蘿蔔絲內餡，搭配嚴選蝦米、特製臘腸增加提鮮調味，絕不馬虎還真材實料，更使用一倍多的內餡，只為了讓消費者每一口都吃到滿滿的蘿蔔與餡料！「臘味蘿蔔糕」首選吃法，小火慢煎至表面金黃酥脆，內裡鬆軟綿密，再搭配「極品X.O醬」一起享用，絕對令人回味再三。每份售價280元。

▲辣味蘿蔔糕。（圖／圓山大飯店提供）
▲辣味蘿蔔糕。（圖／圓山大飯店提供）
必買4：「楊枝甘露」
經典港式消暑甜品-楊枝甘露，採用臺南新鮮愛文芒果調和清新柚子與紅葡萄柚果肉、椰果、椰汁糖水，堪稱甜品界的完美五重奏結合，清甜爽口滋味，讓口感層次再增加，芒果控千萬別錯過！每份售價180元。

▲楊枝甘露。（圖／圓山大飯店提供）
▲楊枝甘露。（圖／圓山大飯店提供）
必買5：「龍蝦海鮮泡飯」
「龍蝦海鮮泡飯」湯底採飽滿鮮甜龍蝦、沙母、明蝦，拌入臺灣在地新鮮蔬菜，4小時細細熬煮至橘紅色澤的湯頭，風味鮮甜濃郁，蝦肉鮮脆彈牙；上桌後將炸好的酥脆香米，傾瀉而下至滾燙的龍蝦海鮮湯，爆穀聲滋滋作響，香氣四溢，一道結合聽覺、嗅覺、味覺的功夫菜。每份售價680元。

▲龍蝦海鮮泡飯。（圖／圓山大飯店提供）
▲龍蝦海鮮泡飯。（圖／圓山大飯店提供）
此外，台北漢來大飯店也在今（7）日起正式對外營運。台北漢來大飯店中的「島語自助餐」是蟬聯多年全台最難訂餐廳「漢來海港」的升級版Buffet，初期假日晚餐提供每人半隻活龍蝦，價位卻僅1090元~2090元，並提出「以高價值取代高價格」之訴求，餐點裡吃得到鱈場蟹、松葉蟹、生蠔等。

▲「島語自助餐廳」主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，並有許多高檔菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔等。（圖／漢來美食提供）
▲「島語自助餐廳」主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，並有許多高檔菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔等。（圖／漢來美食提供）

📌圓山大飯店 金龍點心坊
營業時間：周一至周五11：30-19：00，周六至周日10：30-19：00
選購專線：(02)2886-1818轉1272
官方網站：https://reurl.cc/E1pAL0

📌島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT
電話：(02)2788-1568
地址：台北市南港區經貿一路168號2F (台北漢來大飯店)
 

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