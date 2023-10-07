專家批藍營不回應藍白合「主導權被掌握」！提4對案向柯P討價還價

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鈕則勳表示，侯友宜陷入比民調戰場中，可以設定幾項對案，包含侯友宜可以建議除了比民調外，也要比政黨總體實力，各佔一半來決定正副；或是侯友宜可以比兩次民調；比民調的結果不公開，以利繼續協商；或是比民調，但調查期間、執行機構、題目排序、形式（市話、手機、網路的調查比例）由侯營決定，或各負責兩項。鈕則勳直言，一旦有對案，雙方便能夠討價還價，彼此互相溝通，進而達成妥協與互信。
鈕則勳坦言，國民黨一直認為自己總體政黨實力較強，且侯友宜行為相對可以預測，風險比民進黨總統參選人賴清德低得多，是美國可以充分接受的人選，特別是侯友宜當選還能搭起和對岸溝通的橋樑，符合美國利益，這當然是侯友宜相對的優勢，也是權力資源。「既然國民黨有相對優勢與權力資源，侯營到底在想什麼？還是侯營希望點醒或開示柯P頓悟侯比自己更適任，而對侯俯首稱臣，不戰而屈「柯」之兵？」
不過，儘管侯友宜陣營有相對優勢和權力資源，但依然沒提出對案進行協商，鈕則勳說，侯友宜只是拋出理念提出制定SOP、確定理念價值等論述，這些都不是談判的對案，也仍舊沒有提出具體方案來協商藍白合，因此柯文哲可以用一句「我聽不懂！無法頓悟」就把其揮掉」，因此「提出對案，也開價」，侯友宜才能和柯文哲討價還價。
鈕則勳表示，若真的找不到另外的對案來和柯文哲進行討價還價，就要認真思考比民調的可能性，就算陷入別人的戰場，但說不定也能在別人設定的戰場中，以自己的權力資源優勢，搭配談判策略來獲得壓倒性的勝利；如若是什麼都不做，柯文哲就可以把合作破局的責任推給藍營，侯友宜不敢比民調、「柯老二、侯老三」的印象也會更形確立，並且使得柯文哲的政治能量因此更強，甚至自由度更高，還能找鴻海創辦人郭台銘結盟，或挑撥前高雄市長韓國瑜和侯友宜之間關係。
最後，鈕則勳指出，民進黨已經開闢三大戰線，藉Lin bay好油翻車反攻藍軍、透過潛艦案質疑藍營賣台，以及賴清德早年擔任立委時捍衛軍購預算的愛台表現重啟抗中牌，藍軍若只想以拖待變，不想和柯談，或只號召地方縣市串聯雙十節升旗，來對抗民進黨總統參選人賴清德與民進黨想爭取話語權；或是只認為侯韓合體會加分，而沒有其他有效的戰略的話，恐怕連同溫層都會越來越小，也難怪侯友宜的民調支持度又往下掉了。