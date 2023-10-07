遭巴勒斯坦轟5000枚火箭！以色列總理宣布「我們正處於戰爭之中」
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas），今（7）日從加薩地區（Gaza）向以色列中部和南部發動襲擊，不僅將數千枚火箭彈轟向以色列，並有巴勒斯坦武裝分子滲透到以色列境內，且控制了數個地區。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）稱巴勒斯坦已向以色列「發動戰爭」，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在X上透過影片向國人喊話說「我們正處於戰爭之中，我們的敵人將付出代價。我們會贏」。
記者倪浩軒/綜合報導
納坦雅胡透過影片發表講話，「以色列公民，我們正處於戰爭中」，納坦雅胡強調這不是一場軍事行動，也不是衝突升級，「而是一場戰爭。」納坦雅胡表示自己已經召集了安全系統的負責人，指示立即清理那些滲透的恐怖份子，同時進行廣泛的預備役動員，並對敵人發動報復性戰爭，且「強度和規模將遠超乎敵人想像」。納坦雅胡誓言要敵人付出代價，同時呼籲以色列公民嚴格遵守軍方和內政部的指示。
綜合外媒報導，為了應對巴勒斯坦的奇襲，以色列已經宣布進入「戰爭狀態」，並執行「鐵劍行動（Swords of Iron）」誓言進行反擊。以色列軍方呼籲民眾留在家中不要外出，已經在戶外的民眾，則應就近前往防空洞躲避。
哈馬斯宣稱向以色列發射了5000枚火箭彈，以色列國防部則稱哈馬斯射來的火箭彈約有2000多枚。目前已知有200多人受傷，由於戰鬥仍在進行中，因此傷亡統計各家媒體報導的差異很大，尚難以確認實際情況。
以色列地方媒體表示，目前已有7個社區處於哈馬斯控制之下，哈馬斯的武裝分子不僅從地面入境，還有些透過滑翔傘以及從海面方向滲透，向以色列發動攻擊。目前以巴雙方正在加薩地區展開激烈戰鬥，埃及呼籲雙方保持克制，許多國家，包括歐盟、德國、英國、荷蘭、美國、烏克蘭等，則發聲嚴厲譴責哈馬斯的攻擊行動。