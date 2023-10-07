「若國民黨自認能獨贏大選」 蔡壁如：我就不懂藍白談判基礎在哪
國民黨總統參選人侯友宜強調藍白合應是志同道合、民調不該是唯一方法；台灣民眾黨總統參選人柯文哲回應現階段非正式投票，當然以民調為標準。民眾黨台中市第一選區立委參選蔡壁如直言，「藍白合」目的就是為了贏，若國民黨自認擁有龐大的基層組織、14縣市首長資源就能贏得總統大選，「那麼我就不懂國民黨和民眾黨之間的談判基礎在哪裡」。
記者顏幸如／台中報導
侯友宜今（7）日在台中市跑行程時指出，藍白合應該是志同道合，大家好好把理念、立場說清楚，民調不應是唯一方法，否則會變成藍白零和。柯文哲則回應表示。民主政治以民意為依歸，現階段不是正式投票，當然以民調為標準。
對於柯文哲拋出民調決勝負，藍營拒不接球，民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如認為，「藍白合」目的就是為了贏得選舉、政黨輪替，柯文哲已經提出可操作的具體模式，若國民黨覺得民調不是唯一，一樣可以提出可操作、可受公評的方法來討論。
蔡壁如也直言，如果國民黨自認擁有14個縣市首長、好幾百個縣市議員，如此雄厚的基層組織實力，足以贏得2024總統大選，「那麼我就不知道國民黨和民眾黨之間的談判基礎在哪裡」。
至於政黨合作該談什麼議題？蔡壁如表示大家都在同一塊土地上，都為了人民的生活、經濟發展以及社會安全在努力，整合之前可以先討論共同議題，譬如少子化、能源問題等。她強調雖然還有時間，但選民期待在野力量整合，即使過程難免有起伏波折，仍希望兩邊的政黨領袖能運用大智慧，為台灣的下一代好好拚一次。