美豬肉片洗產地各縣市全力稽查 新北市府：查到不法就會公布名單
針對違法業者疑似以美國進口豬肉片標示加拿大產地的「洗產地」情事，新北市代理市長劉和然今（7）日受訪時表示，雖然新北市長侯友宜請假有點忙，可是仍隨時關心美豬的稽查情況，指出食安絕對是零容忍，不能有任何的閃失，強調現階段只要查到不法，不僅要嚴格處分外，還會公布相關名單讓民眾知道。
記者吳嘉億／新北報導
至於記者問到是否會覺得中央態度不夠積極？劉和然坦言，從蛋到現在的豬肉市府都一直期待，很多的民眾都會擔心中央把關的部分，有很多的地方其實可以更加落實，因為牽涉到所有國人的健康。
另外記者提到衛福部長薛瑞元指出中央有非追不可系統，地方政府只要輸入帳號密碼就可以查到豬肉流向。對此，劉和然則是回應，會跟衛生局長再做確認，如果中央有相關資訊提供，如果是可以有助地方政府稽查，也會非常謝謝中央，如果資訊還不夠，也會持續跟中央反映。
劉和然指出，從上次進口雞蛋混充國產蛋的事件發現，要很久以後中央才把所有資訊都公開，針對這部分要拜託中央要把相關資訊公布，因為中央如果沒有把資訊下到地方來，地方的稽查人力就會疲於奔命。
至於記者追問是否感覺中央在甩鍋美豬肉片洗產地事件？劉和然則是回應先不這邊想，希望中央、地方一起合作，地方的資訊越透明越清楚，稽查的效果就會越好，能立即的趕快幫民眾把關，才是最重要的。