女大生問賴清德貪污弊案慘遭「肉搜」！疑再發文質疑蔡總統論文案

我是廣告 請繼續往下閱讀
女大生說，對於提問副總統民進黨内貪汙腐敗這件事情，想法很單純只是訓練自己對於執政當權者，勇於質疑的勇氣，這一點她做到了，所以她並不覺得丟臉。因為弊案真的太多，一時之間她還真說不出來。「如果執政者給大家的印象是弊案很多，對我來說就是一個很不正常的現象。如果博士論文需要封存不能查閱，我也覺得很不正常。政府標案不能公開，我也覺得很不正常。許多問題產生的當下，沒有辦法正面回應我覺得也很不正常。林智堅論文從頭到尾閃閃躲躲，我也覺得很不正常，最後事實證明就是抄襲。」
不過，女大生言論再次引發戰火，從臉書到PTT皆有討論聲量，有網友在台大ptt站「HatePolitics」版以「自稱中山大學女學生質疑蔡英文博士論文」為題，質疑該名在中山大小事發文的女大生是否真的是本人，更貼出倫敦政經學院校方官方聲明、女大生父親的臉書帳號、女大生帳號等資訊，讓網友討論；底下網友紛紛留言抨擊，「2023年了還有論文豚 真的是智商感人」、「LSE都證實有了還在那裏感覺」、「還在講論文封存，這位國立大學外文系學生不會查論文嗎」。
對此，賴清德今天出席蘇貞昌新書發表會時，致詞特別提及此事，說明自己身為黨主席並當過閣揆，站在負責任的立場希望藉此機會說明，所以才會請教她，對於網路攻擊「這是沒有必要」。