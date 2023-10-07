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女大生問賴清德貪污弊案慘遭「肉搜」！疑再發文質疑蔡總統論文案

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德3日到中山大學演講，有女大生問及「如何解決黨內貪汙弊案」賴反問「是那一個具體事件？」該女大生沒有具體回應後遭到網路肉搜攻擊，引發議論。（圖/Tik Tok@lfl.line）
▲民進黨主席暨總統參選人賴清德3日到中山大學演講，有女大生問及「如何解決黨內貪汙弊案」賴反問「是那一個具體事件？」該女大生沒有具體回應後遭到網路肉搜攻擊，引發議論。（圖/Tik Tok@lfl.line）

記者孫唯容／綜合報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德3日到中山大學演講，有女大生問及「如何解決黨內貪汙弊案」賴反問「是那一個具體事件？」該女大生沒有具體回應後遭到網路肉搜攻擊，引發議論；後續，一名自稱是女大生的網友在「中山大小事」發文回應事件，文中疑似提及蔡英文的博士論文事件，直言「如果博士論文需要封存不能查閱，我也覺得很不正常」，網友再次抨擊並她與父親的臉書帳號。

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該名女大生在「中山大小事」PO文表示，「各位學長學姐大家好，我是在【高雄政治交匯點】提問賴副總統貪汙弊案的同學。針對提問此件事情，有人說我沒做功課很丟臉，是的，我沒有做好功課這一點是我不對，謝謝各位學長學姐的指教，以後我會更認真要求自己！」

女大生說，對於提問副總統民進黨内貪汙腐敗這件事情，想法很單純只是訓練自己對於執政當權者，勇於質疑的勇氣，這一點她做到了，所以她並不覺得丟臉。因為弊案真的太多，一時之間她還真說不出來。「如果執政者給大家的印象是弊案很多，對我來說就是一個很不正常的現象。如果博士論文需要封存不能查閱，我也覺得很不正常。政府標案不能公開，我也覺得很不正常。許多問題產生的當下，沒有辦法正面回應我覺得也很不正常。林智堅論文從頭到尾閃閃躲躲，我也覺得很不正常，最後事實證明就是抄襲。」

▲（圖／翻攝中山大小事臉書）
▲後續，一名自稱是女大生的網友在「中山大小事」發文回應事件，再度引發爭議。（圖／翻攝中山大小事臉書）
不過，女大生言論再次引發戰火，從臉書到PTT皆有討論聲量，有網友在台大ptt站「HatePolitics」版以「自稱中山大學女學生質疑蔡英文博士論文」為題，質疑該名在中山大小事發文的女大生是否真的是本人，更貼出倫敦政經學院校方官方聲明、女大生父親的臉書帳號、女大生帳號等資訊，讓網友討論；底下網友紛紛留言抨擊，「2023年了還有論文豚 真的是智商感人」、「LSE都證實有了還在那裏感覺」、「還在講論文封存，這位國立大學外文系學生不會查論文嗎」。

對此，賴清德今天出席蘇貞昌新書發表會時，致詞特別提及此事，說明自己身為黨主席並當過閣揆，站在負責任的立場希望藉此機會說明，所以才會請教她，對於網路攻擊「這是沒有必要」。


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