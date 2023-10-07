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以色列遭襲至少22死、500多傷　巴勒斯坦總統稱「人民有權自衛」

▲巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）今（7）日對以色列發動大規模奇襲，朝以色列發射數千枚火箭彈，並從陸海空進入以色列展開攻擊，至少已造成以色列22死、超過500人受傷。圖為巴勒斯坦人在被摧毀的以色列坦克上慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）今（7）日對以色列發動大規模奇襲，朝以色列發射數千枚火箭彈，並從陸海空進入以色列展開攻擊，至少已造成以色列22死、超過500人受傷。圖為巴勒斯坦人在被摧毀的以色列坦克上慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）今（7）日對以色列發動大規模奇襲，朝以色列發射數千枚火箭彈，並從陸海空進入以色列展開攻擊，已控制當地部分社區。以色列也展開反擊，雙方在加薩地區展開激戰。根據以色列最新統計，目前至少已造成22死，超過500人受傷。對於此次襲擊，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，巴勒斯坦人民「有權自衛」。

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根據以色列衛生部說法，在這場震驚外界的襲擊行動中，至少已經有22人死亡、545人受傷。由於戰鬥仍在進行中，傷亡統計非常可能會繼續增加。而巴勒斯坦媒體通報，加薩地區有4位巴勒斯坦民眾死亡。

對於這場由哈馬斯發動的大規模攻擊，巴勒斯坦總統阿巴斯也發表了談話，阿巴斯強調巴勒斯坦民眾有權自衛，來對抗當地佔領軍以及定居者的侵害，阿巴斯說自己已經與高級官員舉行緊急會議，來研擬如何保護巴勒斯坦民眾的安全。

哈馬斯組織聲稱，這次的襲擊是為了回應以色列對阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）的褻瀆以及對當地巴勒斯坦民眾的侵犯。

《BBC》報導指出，以巴之間的暴力衝突在過去幾個月來不斷發生，但是像今天這樣規模的襲擊行動，是過去15年來沒有先例的，完全出乎意料，情況的發展非常讓人擔憂。

《半島電視台》報導指出，在幾天前的猶太人住棚節期間，有數千位以色列人強行進入阿克薩清真寺，對清真寺建築群進行了挑釁性的參觀，可能是引發這起襲擊的導火線。不過，就連加薩地區的巴勒斯坦人，都對哈馬斯的行動感到驚訝，並對於以色列即將進行的報復感到焦慮和擔憂。

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