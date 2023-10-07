綠營控藍網軍寄生桃市府 羅楚東：同樣標準看中央會有大發現
農業粉專「Lin bay好油」遭恐嚇案大翻車成自導自演，民進黨今（7）日召開記者會，「Lin bay好油」的網軍抹黑產業鏈就寄生在桃園市政府，並指出背後有雲林「張家幫」一條龍攻擊。並強調網軍頭變身為局處首長，所有過程桃園市長張善政均知情。對於民進黨的指控，市府新聞處長羅楚東回應表示，綠營的指控是非常惡質且荒謬的說法。拿這個標準來檢驗中央政府，相信才會有更大的發現。
記者李春台／桃園報導
民進黨桃園市議員彭俊豪、劉仁照、黃瓊慧、魏筠，會同民進黨總統參選人賴清德競辦發言人戴瑋姍共同在台北市召開「國民黨網軍寄生桃市府」記者會，指稱「Lin bay好油」案嫌犯許哲賓是國民黨工，之前與雲林縣長張榮味女婿周柏吟是同事，且周又開設「方和傳媒股份有限公司」，多年來為藍營進行網軍操作。
彭俊豪指出，前雲林縣政府新聞處長羅楚東和周柏吟，轉身又進入桃園市政府擔任局處首長，寄生於桃園市政府操緃抹黑言論，顯見張善政的桃園市府團隊和雲林的張家關係匪淺。
劉仁照更指出，桃園市政府副秘書長金志聿是國民黨主席朱立倫的表弟，過去也經營網路媒體，質疑網軍就藏在桃園市政府內部。
對於民進黨的指控，桃園市政府新聞處長羅楚東表示，指控張善政市長知情或操控「Lin bay好油」自導自演事件，是非常惡質且荒謬的說法。這也是對偵破此案的桃園市警局，非常大的污衊。
羅楚東說，指控要拿出具體證據，不是靠想像力，市府團隊會持續謹守分際，民進黨議員的說法都是捕風捉影，用各種疑問句影射，但卻沒有任何事實根據。
羅楚東強調，市府接受各界檢驗，但是如果拿這個標準來檢驗中央政府，相信才會有更大的發現。由民進黨議員口中講出網軍治國或網路帶風向，應該沒有比這個更諷刺的畫面了。