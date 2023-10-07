詹雅雯停藥放棄治療帕金森氏症！出現失明狀況　連死法都想好了

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詹雅雯直言，她追求的是不吃藥的生活品質，「看了對一些未來規畫，像是斷食善終法，讓自己不用藥物快樂的活，而不是用藥物勉強延續生命，我要開心快樂，所以我才會來看演唱會，不然一直躲在家裡，我可以一個月大門都踏不出去，半年吃的東西喔每一樣，我想讓自己很舒適的生活，不再醫治。」
不過停藥後，詹雅雯帕金森氏症的狀況相對惡化，半個多月前開始出現眼睛看不到的失明狀況，「是慢慢的看不到，畫面會抖動，眼前一團黑。」當時她懷疑是腦部支架出問題，所以趕緊去醫院檢查，檢查後醫生才提到這是帕金森氏症的典型的症狀－眼顫，雖然醫生一直對她說不能不治療，但她堅持不要以藥物延長生命，要活在快樂當下。
《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，詹雅雯蹦蹦跳跳入場，展現活力，現場媒體鼓勵詹雅雯可以出舞曲，她開心表示：「可以喔，現在有無限可能，我（腦部）腫瘤不用再開刀，這已經是很大的鼓舞。」
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