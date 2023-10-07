TWICE周子瑜疑遭冷凍！個人活動掛0　媽媽突發長文：充滿虛偽

詹雅雯停藥放棄治療帕金森氏症！出現失明狀況　連死法都想好了

▲詹雅雯提到已經放棄治療帕金森氏症，停藥後出現失明的狀況。（圖／記者吳雨婕攝）
▲詹雅雯提到已經放棄治療帕金森氏症，停藥後出現失明的狀況。（圖／記者吳雨婕攝）

記者吳雨婕／台北報導

詹雅雯從2021年3月宣布罹患帕金森氏症、左腦萎縮，身體狀況一直都是外界關注的焦點，已經有許久沒在公開場合露面的她，今（7）日特別現身觀賞徐懷鈺的演唱會，氣色看起來不錯的詹雅雯，也大方接受媒體採訪，不過她卻突然表示自己決定採用「斷食善終法」，停藥不繼續治療帕金森氏症，打算以快樂的方式延續生命，

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹雅雯透露最近有在運動、健身，「一直努力中，就是.....雖然沒有見到很明顯的成果，但還是進行式，我沒有放棄。」她也提到會定期回醫院檢查帕金森氏症的狀況，她語氣豁達地表示對於帕金森氏症的治療處於「有點放棄」的狀態，因為之前吃藥物控制病情，藥物讓她的身體出現嚴重的副作用，就是會斷片、吐、體重暴瘦與吃不下。

詹雅雯直言，她追求的是不吃藥的生活品質，「看了對一些未來規畫，像是斷食善終法，讓自己不用藥物快樂的活，而不是用藥物勉強延續生命，我要開心快樂，所以我才會來看演唱會，不然一直躲在家裡，我可以一個月大門都踏不出去，半年吃的東西喔每一樣，我想讓自己很舒適的生活，不再醫治。」

▲詹雅雯提到已經停藥放棄治療帕金森氏症。（圖／記者吳雨婕攝）
▲▼詹雅雯提到已經停藥，放棄治療帕金森氏症。（圖／記者吳雨婕攝、寬宏藝術提供）
▲詹雅雯將在高雄開唱，希望大家集氣買票。（圖／寬宏藝術提供）
 
不過停藥後，詹雅雯帕金森氏症的狀況相對惡化，半個多月前開始出現眼睛看不到的失明狀況，「是慢慢的看不到，畫面會抖動，眼前一團黑。」當時她懷疑是腦部支架出問題，所以趕緊去醫院檢查，檢查後醫生才提到這是帕金森氏症的典型的症狀－眼顫，雖然醫生一直對她說不能不治療，但她堅持不要以藥物延長生命，要活在快樂當下。

《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，詹雅雯蹦蹦跳跳入場，展現活力，現場媒體鼓勵詹雅雯可以出舞曲，她開心表示：「可以喔，現在有無限可能，我（腦部）腫瘤不用再開刀，這已經是很大的鼓舞。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

詹雅雯高鐵站遭行李滑落擊中　整個人摔下手扶梯傷到肋骨

詹雅雯腦瘤奇蹟消失！又被爆「祕密生子」　她公開枕邊人吐真相

詹雅雯腦瘤竟消失不見！醫生宣布不用再開刀　她暴哭：相信奇蹟嗎

詹雅雯三度開刀動腦！親揭「最後的作法」嘆：我已經很累了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞