好想李玟！徐懷鈺致敬天后 台上突然「脫掉」辣曬美胸、長腿
「平民天后」徐懷鈺於今（7）日首度攻蛋，舉行「倒數3秒」演唱會，現場1萬人坐滿，藝人朋友Ella、陳意涵、王子、小男孩樂團等也到場支持。徐懷鈺在演唱會上，上演換裝秀，在小巨蛋舞台上「脫掉」，秀出小蠻腰、美腿與美胸，火辣指數破表。此外，徐懷鈺也特別演唱會已故藝人李玟的歌曲致敬。
記者吳雨婕／台北報導
徐懷鈺身穿巴洛克風黑蕾絲女王披肩，露出性感美胸，在高空皇冠中霸氣登場，空降後一連熱唱4首歌曲〈Ti Amo〉、〈叮咚〉、〈Bad Girl〉、〈Call Me〉，台上16位舞者火辣伴舞，跳舞時徐懷鈺還上演性感的深蹲，以及快速換裝秀，在舞台上脫去長裙、短裙、開衩短褲，連變3套服裝造型，穿著貼身馬甲，露腰又秀美腿，好身材展露無遺。
勁歌熱舞過後，徐懷鈺換上粉紅色公主長睡袍，重現當年在家中陽台唱歌被挖掘出道的場景，帶來「陽台歌單」分享私藏口袋愛歌，演唱〈寂寞無害〉、〈尋人啟事〉、〈有一種悲傷〉三首翻唱組曲，在演唱〈尋人啟事〉時一度哽咽。組曲唱畢，台下歌迷舉著螢光棒歡呼，給予徐懷鈺加油打氣，徐懷鈺表示：「你們很開心只有我緊張，我第一次站上小巨蛋，沒想到自己會有這樣的一天，我覺得是值得的，因為我有你們。」說完，歌迷又是一陣尖叫、歡呼。
徐懷鈺還特別演唱李玟的歌曲〈過完冬季〉，歌曲唱完，她開口：「剛剛差點眼淚掉下來了，這是我喜歡歌手的歌，也是我第一次聽到李玟的歌，我有李玟的卡帶，最早的那一張。」有歌迷大聲表示自己也有，讓徐懷鈺反問：「你買的是什麼？」徐懷鈺還透露，當年聽到李玟的歌聲非常感動。