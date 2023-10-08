西班牙造潛艦狀況多！船身一度太重浮不起來　美國相助成本卻暴增

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2001年911事件之後，西班牙國防部又對S80的任務重新定義，希望除了傳統反潛任務之外，還能執行遠洋巡航、沿岸監視與情報蒐集、在敵國水域的攻勢性佈雷等任務，使得西班牙政府與承包的造船廠重新簽約，變更設計。
變更設計後的S80潛艦採用絕氣推進系統(AIP)、能夠發射巡弋飛彈、配合海外協同作戰的完善指管通情傳輸系統，以及具備完善佈雷能力的武器發射系統等；關鍵的作戰系統也由美國軍火商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)負責。
經過大規模變更設計後的S80潛艦，與當初西、法合作的鮋魚級潛艇截然不同，兩國團隊也於2010年底結束合作關係，各自發展潛艇。S80潛艦建造費也大幅爆增，2010年時增至每艘7億歐元。
S80首艘艦應在2011年交貨，但首先由於戰鬥系統選擇工作延遲，而延後到2013年，然後西班牙又面臨嚴重財政危機，使得首艦交貨時間延遲到2015年。一度傳出原始設計過重，可能下潛後就浮不起來，令西班牙海軍相當頭痛。在美國通用電器船舶公司協助修改設計，經過修改後的設計稱為S80 Plus，艦體長度增加約10公尺，增加的位置分為三處，總共增加了16個肋板。
不料，S80潛艦過重問題解決後，又傳出船身體積太大，無法停進軍港，迫使西班牙軍方將再斥資1600萬歐元（約新台幣5.7億元）擴建軍港。
S80潛艦排水量為3426噸，全長81.05公尺，水下航速為19節，配備6管533公厘魚雷發射管，能夠發射重型魚雷、UGM-84魚叉反艦飛彈、UGM-109潛射型戰斧飛彈。2019年12月，納萬蒂亞（Navantia）船廠舉行S80 Plus首艦伊薩克.佩爾號（Isaac Peral S81）的耐壓殼合攏完成儀式，2022年5月完成首次海試。
值得注意的是，S80潛艦由納萬蒂亞造船廠製造，該造船廠的前身、伊薩(IZAR)造船廠曾與美國通用電器船舶公司合作，以S80為基礎推出名為P650的潛艦設計案爭取台灣8艘柴電潛艦的訂單，不過由於擔心北京反對，最後遭到西班牙政府否決。