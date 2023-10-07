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以色列進入戰爭狀態！雄獅旅遊29人在耶路撒冷　成員均安、明返台

▲巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas），今（7）日從加薩地區（Gaza）向以色列發動襲擊，不僅將數千枚火箭彈轟向以色列，並有武裝分子滲透到以色列境內，且控制了數個地區。《BBC》報導指出，以色列因情報失誤而措手不及。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas），今（7）日從加薩地區（Gaza）向以色列發動襲擊，不僅將數千枚火箭彈轟向以色列，並有武裝分子滲透到以色列境內，且控制了數個地區。《BBC》報導指出，以色列因情報失誤而措手不及。（圖／美聯社／達志影像）

記者林志怡／台北報導

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）於今（7）日凌晨自加薩地區向以色列發動火箭攻擊，發射約100枚火箭。觀光署指出，當地有多個旅行團、計5團124人。雄獅旅遊也有旅行團在以色列，對此雄獅旅遊表示，目前有29人在耶路撒冷，目前一切均安、預計明（8）日返台。

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交通部觀光署指出，目前有雄獅旅行社（1團）、巨匠旅行社（2團）、旅天下國際旅行社（1團）及永信旅行社（1團）共5團124人在當地，其中雄獅旅行社依原訂行程於明天下午搭機返台，永信旅行社將取消部分行程儘速安排旅客提前返國；其餘旅行團行程安排的景點主要於以色列北部，離南部戰爭處遙遠，目前行程均未受影響，旅客一切平安。

對於目前在以色列的旅行團情況，雄獅旅遊表示，目前有一組團體旅客含領隊29人在耶路撒冷，團員已抵達飯店休息，一切均安，預計明（8）日返台。

旅天下則在10月4日有一團旅客及含領隊21人，目前在約旦，旅天下強調，後續行程會以旅客安全為第一考量，隨時掌握最新消息，並依狀況滾動調整。

若國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，可撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。

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