丁海寅認了體力不好：吃了很多藥！每天逼自己運動「過30容易累」

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保養得宜的丁海寅，完全看不出來已經35歲，他笑說不為童顏所苦，開心表示：「我知道我是童顏，我現在選擇享受我的童顏。」從未被檢查身分證嗎？丁海寅說：「在我真正紅之前，不管去什麼地方，我真的都會被檢查身分證，但是當了演員後，管理好自己對我來說是非常加分的，我的演員身分就可以更長久。」
近年因為《D.P：逃兵追緝令》系列劇、《雪降花》、《Connect：連瞳》等作品的加持，丁海寅紅遍海內外，再嘗試各種作品風格後，他也透露未來挑作品的標準，「劇本我會先看是否熟悉，定義就是讀完文字後腦海是否能將它視覺化，可以的話，基本上我會喜歡、也可以勝任，另一個部分就是看故事能否讓觀眾有共感，能不能引起共鳴，是否可以幫助觀眾滿足想法」。
因為拍戲的關係，丁海寅每天運動維持體力與身材，但他坦言不喜歡運動，也明白過程的痛苦，丁海寅仍鼓勵大家多多健身，「其實，你人只要到了健身房就成功一半了！出發前不要有壓力，有覺得今天就是去運動的那種想法，到那個地方後，會因為現場氛圍或者人的關係，自然就會去運動」。
丁海寅非常注重體態與健康，除了運動，也認真研究保健食品的功效，包包裡的健康藥物應有盡有，「藥有幾種我沒有數過，因為真的太多了。 其實我的體力，30歲以前都沒問題，但我發現30歲過後真的很容易累，就覺得健康食品必須吃， 我相信現場的大家也一樣，尤其是喝完酒後，平常不會宿醉，現在過了30歲宿醉感就會維持更久」。
晚間見面會開場，丁海寅全英文帶來《Crazy》，唱完後他大大嘆氣「啊...」，疑似自認表現不佳，隨後用中文表示：「大家好我是丁海寅！」丁海寅提到第一次踏上TICC的回憶，「4年對嗎？台北是我第一次辦見面會的地方，當我知道要再回來，我很心動、很期待，在飛機上也是，跟今天來的大家再一次說聲謝謝」。今年正好是丁海寅出道10週年，問及會如何形容過往10年？他以中文「謝謝」感謝過去。
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