以色列爆發戰爭！「台灣旅行團17人」困在飯店 她曝當地恐怖情況
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）今（7）日朝以色列發射數千枚火箭彈，並從陸海空進入以色列展開攻擊，導致當地死傷慘重，根據以色列最新統計，目前至少已造成22人死亡、545人受傷，以色列也宣布進入「戰爭狀態」。對此，一個17人台灣旅行團目前仍在以色列，有團客透露當地情況，表示觀光景點已全數關閉，遊客都被困在飯店內不能外出，網路狀態也不穩定，但所幸人都平安。
記者賴禹妡／綜合報導
哈馬斯今日從加薩地區（Gaza）向以色列中部和南部發動襲擊，不僅將數千枚火箭彈轟向以色列，並有巴勒斯坦武裝分子滲透到以色列境內，且控制了數個當地社區，以色列也展開反擊，雙方正在加薩地區展開激戰。
根據《TVBS新聞網》報導，一名張姓台灣旅客指出，她人還在以色列當地，目前行程受到戰爭影響已經全面取消，當地觀光景點也已全數關閉，為了人身安全著想，旅客只能待在飯店內，不能隨意外出。另外，她表示當地網路狀態相當不穩定，手機拍攝的畫面都無法傳出，只能透過文字斷斷續續向外界報平安，但所幸人都沒事。
而台灣交通部觀光署指出，目前有雄獅旅行社（1團）、巨匠旅行社（2團）、旅天下國際旅行社（1團）及永信旅行社（1團）共5團124人在當地，其中雄獅旅行社依原訂行程於明天下午搭機返台，永信旅行社將取消部分行程儘速安排旅客提前返國；其餘旅行團行程安排的景點主要於以色列北部，離南部戰爭處遙遠，目前行程均未受影響，旅客一切平安。
若國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，可撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。