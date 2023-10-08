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澳洲造潛艦鬧外交糾紛！棄法國找英美合作　五眼聯盟聯手防堵共軍

▲美國海軍維吉尼亞級核子攻擊潛艦。(圖／美國海軍)
▲美國海軍維吉尼亞級核子攻擊潛艦。(圖／美國海軍)

記者呂炯昌／台北報導

為了因應中國軍事威脅，我國預計建造6到8艘傳統動力潛艦，美國與英國也正協助澳洲打造至少8艘核子動力潛艦，期盼日後若東亞發生衝突時可支援美軍。不過，澳洲國造潛艦計畫原本是找法國合作，澳洲捨棄法國設計改找英、美盟國，一度引發外交糾紛。

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澳洲皇家海軍水下作戰主力為6艘自製柯林斯級柴電動力潛艦，分別於1996年至2003年間服役，雖能發射Mk48重型魚雷與UGM-84潛射魚叉反艦飛彈，但澳洲四面環海、周邊亞太國家競相強化軍備，澳洲海軍深感潛艦數量不足，因而於2007年開始尋覓新一代潛艦，包括日本、德國與法國廠商，都積極爭取訂單。

2016年法國海軍集團（DCNS）贏得訂單，並選定以蘇佛朗級核動力潛艦為基礎進行改良，協助澳洲生產12艘傳統動力潛艦，新潛艦預計2020年後陸續服役。然而，蘇佛朗級為核潛艦，需重新設計成傳統動力潛艦，導致進度嚴重落後，首艘艦延宕至2032年服役，全數12艘要才2050年才可全數交付。

澳洲國造潛艦進度落後，也導致成本飆漲，由350億歐元（約合新台幣1兆1375億元）飆漲至560億歐元（約合新台幣1兆810億元）。由於澳洲與英國都是大英國協與「五眼聯盟」成員國，因此，澳洲2021年3月商請英國協調，說服美國提供核潛艦技術，並於同年9月無預警宣布終止與法國合作建造傳統動力潛艦艦隊的計畫。

不過，澳洲改與美、英締結「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）聯盟，並共同打造核動力潛艦艦隊，令澳、法關係急轉直下。澳洲總理艾班尼斯在2022年6月11日宣布，已與法廠達成和解協議，將支付5億5500萬歐元（約175億台幣）的賠償金。

傳統柴電動力潛艦受限於發電機續航力有限，最多航行14天就必須上浮充電，核子潛艦則能水下執行任務至少2個月。澳洲獲得核潛艦後，航程最遠可達台海，甚至沖繩群島之間也沒問題，可協助美軍防備共軍潛艦突破第一島鏈向外擴張。

美國向來只提供少數盟邦（如英國）核潛艦技術，美國協助澳洲建造核動力潛艦，象徵澳洲在美國盟邦地位中進一步提升。由於英國與美國協助澳洲建造的核動力潛艦，至少需要10年以上才能服役，這段期間，澳洲除花費澳幣100億元（約新台幣2140億元）為6艘柯林斯級潛艦進行延壽外，還必須培訓核潛艦操作與管理人才。為因應籌獲核動力潛艦所需人才，澳洲海軍今年初將首批3名澳洲皇家海軍的軍官送到美國查爾斯頓的海軍核動力學校（NPS）接受半年訓練，已於今年7月完訓。

根據美國海軍公開資訊，為協助澳洲海軍學習操作核動力潛艦，美、英所屬核動力潛艦於2027年以前，將延長輪駐澳洲的時間，美方計畫於2030年代販售澳洲3艘維吉尼亞級核動力潛艦，並視情況再增加出售2艘。

▲圖為澳洲海軍柯林斯級艦隊。（圖取自facebook.com/RoyalAustralianNavy）
▲澳洲海軍柯林斯級潛艦艦隊。（圖／澳洲海軍臉書）

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