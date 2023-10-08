澳洲造潛艦鬧外交糾紛！棄法國找英美合作　五眼聯盟聯手防堵共軍

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2016年法國海軍集團（DCNS）贏得訂單，並選定以蘇佛朗級核動力潛艦為基礎進行改良，協助澳洲生產12艘傳統動力潛艦，新潛艦預計2020年後陸續服役。然而，蘇佛朗級為核潛艦，需重新設計成傳統動力潛艦，導致進度嚴重落後，首艘艦延宕至2032年服役，全數12艘要才2050年才可全數交付。
澳洲國造潛艦進度落後，也導致成本飆漲，由350億歐元（約合新台幣1兆1375億元）飆漲至560億歐元（約合新台幣1兆810億元）。由於澳洲與英國都是大英國協與「五眼聯盟」成員國，因此，澳洲2021年3月商請英國協調，說服美國提供核潛艦技術，並於同年9月無預警宣布終止與法國合作建造傳統動力潛艦艦隊的計畫。
不過，澳洲改與美、英締結「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）聯盟，並共同打造核動力潛艦艦隊，令澳、法關係急轉直下。澳洲總理艾班尼斯在2022年6月11日宣布，已與法廠達成和解協議，將支付5億5500萬歐元（約175億台幣）的賠償金。
傳統柴電動力潛艦受限於發電機續航力有限，最多航行14天就必須上浮充電，核子潛艦則能水下執行任務至少2個月。澳洲獲得核潛艦後，航程最遠可達台海，甚至沖繩群島之間也沒問題，可協助美軍防備共軍潛艦突破第一島鏈向外擴張。
美國向來只提供少數盟邦（如英國）核潛艦技術，美國協助澳洲建造核動力潛艦，象徵澳洲在美國盟邦地位中進一步提升。由於英國與美國協助澳洲建造的核動力潛艦，至少需要10年以上才能服役，這段期間，澳洲除花費澳幣100億元（約新台幣2140億元）為6艘柯林斯級潛艦進行延壽外，還必須培訓核潛艦操作與管理人才。為因應籌獲核動力潛艦所需人才，澳洲海軍今年初將首批3名澳洲皇家海軍的軍官送到美國查爾斯頓的海軍核動力學校（NPS）接受半年訓練，已於今年7月完訓。
根據美國海軍公開資訊，為協助澳洲海軍學習操作核動力潛艦，美、英所屬核動力潛艦於2027年以前，將延長輪駐澳洲的時間，美方計畫於2030年代販售澳洲3艘維吉尼亞級核動力潛艦，並視情況再增加出售2艘。