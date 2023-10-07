郭台銘喊「連署增加10萬份就捐1000萬」！最高檢：研判是否涉賄選
（中央社記者謝幸恩台北7日電）總統參選人郭台銘陣營今天宣布未來連署每增加10萬份，郭台銘就捐1000萬。是否涉及賄選，法務部表示，涉及個案判斷由各檢察機關認定；最高檢察署表示，依個案實際狀況做研判。
爭取參選2024總統選舉資格的鴻海創辦人郭台銘宣布連署達標。郭辦發言人陳家頤表示，將推出「郭爸爸希望基金」由郭台銘本人捐助，連署達30萬份，基金就有新台幣3000萬，每突破10萬份增加1000萬，用途包括民生、社福與醫療。
法界人士表示，郭台銘目前仍在連署階段，須取得參選資格才有期約賄選的問題。
至於郭台銘以郭爸爸希望基金捐款，來衝高連署數量，是否涉及期約賄選，法界人士指出，若據媒體報導是捐給民生、社福、醫療機構，這個做法雖然讓郭台銘奪得好感，但機構裡的人不一定是有投票權之人，也不一定會被影響投票意願與行為，難構成期約賄選的要件。
法界人士進一步指出，若郭台銘捐款是於取得參選資格後捐出款項，捐款對象、狀況是檢察機關須斟酌、調查的一環。
法界人士解釋，若郭台銘從未捐款，而是因為選舉才捐款，且如何篩選受捐助的機構，是否機構原本就是郭台銘支持者，或捐助時有夾帶文宣與拜託支持的相關用語，這部分就有爭議。（編輯：龍柏安）1121007