「機車立委」王美惠騎小綿羊跑遍嘉市 美食推薦必點竟不是雞肉飯
民進黨立委王美惠從2005年擔任議員，並於2020年代表民進黨參選嘉義市立委勝出，在地方深耕17年，不變的是「阿姐的小綿羊」，雖從地方轉戰中央，但仍習慣穿著服務處背心、騎著100c.c機車穿梭嘉義大街小巷，因行程繁忙總是一個人外食，「機車立委」也不藏私公布美食口袋名單，包括阿溪雞肉飯、阿婆煎粿與劉湯圓，各家都是巷弄間銅板美食，造訪品嚐美食有機會補獲「野生王美惠」。
記者陳威叡／台北報導
王美惠在嘉義以小綿羊代步的草根形象，「機車立委」深植鄉親心中，而其穿梭嘉義大街小巷，對於地方美食更是瞭若指掌，也因為行程繁忙顯少下廚，總是一人外食。首先，王美惠要推薦的是嘉義超人氣早午餐阿溪雞肉飯，僅此一家絕無分店，店家自製銷魂油蔥是雞肉飯好吃的關鍵，最愛的則是味增湯，強調是「家裡煮不出來的味道」，好幾次都喝不到撲空，絕對是必點單品。
其次王美惠推薦位於嘉義西區的阿婆煎粿，是隱身巷弄內的超銅板美食，凌晨4時就開始營業，是在地人氣早餐，店家則是國中同學媽媽開的，是從小吃到大的好味道，必點品項是煎條子（甜不辣），上桌前灑上椒鹽，外表酥脆加上椒鹽鹹香非常對味。
自嘲是螞蟻人的王美惠，最後推薦東區民國路上的劉湯圓，是在地超過30年的老字號，店家每日手工現作湯圓，堅持傳統的古老做法，保留道地純樸的好味道，糖水甜度適中不膩口，無論是夏天冰品或是冬天甜湯都是招牌，是自己最愛的療癒甜品之一。
王美惠說，嘉義美食小吃林立，極具傳統與文化，美味絕對不輸其他縣市，雖然沒有必比登評選，美食軟實力不容小覷，本次口袋名單都是自己心中的必比登，希望大家前來品嚐在地飄香的好味道，絕對能大飽口福。