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免到台中看國慶煙火！2023台灣設計展在鶯歌　300秒煙火：明還有

▲ 2023台灣設計展今明兩天舉辦煙火秀，300秒高空煙火嗨翻鶯歌夜空。（圖／攝影林柏年攝）
▲ 2023台灣設計展今明兩天舉辦煙火秀，300秒高空煙火嗨翻鶯歌夜空。（圖／攝影林柏年攝）

記者周淑萍/綜合報導

雙十連假不用擠到台中看國慶煙火，新北鶯歌也有精彩的音樂派對和高空煙火秀。為了迎接「2023台灣設計展」盛大開展，首周末新北市政府文化局特別規劃大型聲光展演作品《Echooo》，且有長達300秒的高空煙火秀，舞台區今（7）日有金曲歌后魏如萱熱情開唱，明（8）日還有韋禮安壓軸登場，替「2023台灣設計展」和雙十連假揭開美好序幕。

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今年「2023台灣設計展」以「Ｏ起來」（讀音為：圈起來）為題，象徵新北市土地環狀樣貌，活動將於即日起至10月22日舉辦。主展區橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌同慶市民活動中心及新太源藝術工坊等，所有展區皆可免費參觀，為了炒熱活動，新北市政府於今（7）日、明（8）日連續兩天，在新北市美術館三鶯之心空間藝術特區舉辦燈光秀、音樂表演和高空煙火秀。今首場雖不時下起小雨，但依舊吸引大量民眾來到現場觀賞精采表演和高空煙火秀。

▲ 2023台灣設計展音樂煙火秀嗨翻鶯歌夜空。（圖／攝影林柏年攝）
▲ 2023台灣設計展今明兩天在新北市美術館有音樂派對和高空煙火表演，活動相當精彩。（圖／攝影林柏年攝）
晚間由動態設計團隊Bito結合新北市美術館展出聲光秀作品《Echooo》，將美術館映照出充滿魔幻色彩，吸引現場民眾駐留觀賞燈光秀，紛紛拿起手機拍下絢爛的聲光表演。舞台區邀請實力派金曲人氣歌手輪番上陣，藉由不同風格的音樂演出展現滿滿的音樂創作能量。

▲ 2023台灣設計展音樂煙火秀嗨翻鶯歌夜空。（圖／攝影林柏年攝）
▲由動態設計團隊Bito結合新北市美術館，展出聲光作品《Echooo》，將美術館映照出充滿魔幻色彩。（圖／攝影林柏年攝）
在今（7）日晚間18:30由呢喃新聲「吳獻Osean」率先登場，緊接著由神秘的金曲新人「壞特?te」以音樂營造現場「超Chill氛」，讓民眾陶醉其中。舞台活動最高潮由金曲歌后魏如萱壓軸登場，現場演唱多首膾炙人心的經典歌曲，先以《Have A Nice Day》預祝大家有個愉快的假期，唱到《你啊你啊》時，更是讓全場大合唱 「a5aa」氣氛high到最高點。

▲ 2023台灣設計展音樂煙火秀嗨翻鶯歌夜空。（圖／攝影林柏年攝）
▲ 舞台活動最高潮由金曲歌后魏如萱壓軸登場，現場演唱多首膾炙人心的經典歌曲。（圖／攝影林柏年攝）
活動高潮一波接一波，舞台演唱結束後，由精彩的高空煙火登場。新北市朱惕之副市長也親臨現場，朱惕之表示，今年台灣設計展於10/6~10/22在新北登場，今明兩天首周末連假，加碼夜間煙火秀，邀請實力派金曲人氣歌手及樂團輪番上陣演出，希望以鶯歌為起點，以三鷹地區串聯整個新北，以創新的新北美術館藝術新地標與傳統在地特色文化交會，共創城市的無限可能，並打造新北的城市品牌。

▲ 2023台灣設計展音樂煙火秀嗨翻鶯歌夜空。（圖／攝影林柏年攝）
▲ 新北市朱惕之副市長也親臨現場，盼以鶯歌為起點，從三鷹地區串聯整個新北，以創新的新北美術館藝術新地標與傳統在地特色文化交會，共創城市的無限可能。（圖／攝影林柏年攝）
煙火設計以「2023台灣設計展」為主題，透過煙火律動、動感呈現「O起來」之意象，運用中低空、高空煙火與特色高空風火輪煙火穿插，以色彩、圖案多元的變化，傳遞三鷹地區的人文特色，以及新北市29個行政區串聯所綻放的美學能量。

除了畫面設計，此次也邀請新北市在地音樂團隊創作搭配的煙火曲目，藉由音符與花火每幀每秒的完美契合，讓演出更具渲染力。五段煙火的演出章節，第一章，先以「新北O 起來」展現城市動能揭開序幕；第二章「轉動三鶯」高空風火輪的「花型」煙火向外擴散，象徵設計能量向外擴散，持續閃耀星空；第三章「交織眾人之聲」透過發射角度、時間差呈現環形圖案，象徵新北29行政區串聯，接棒共譜交響樂章；第四章「眾人之城」五條美學廊帶展示新北多元共融城市特色，串聯煙火最後高潮；末章「輝煌前景光榮新北」以輝煌壯觀的金色瀑布展現光榮城市的美好時刻，掀起整場活動的高潮。

▲2023台灣設計展音樂煙火秀嗨翻鶯歌夜空。（圖／攝影林柏年攝）
▲煙火以「2023台灣設計展」為主題，透過煙火律動、動感呈現「O起來」之意象，同時傳遞三鷹地區的人文特色，以及新北市29個行政區串聯所綻放的美學能量。（圖／攝影林柏年攝）
明（8）日還有一場精采的音樂演出和高空煙火秀，由人氣樂團「理想混蛋」「冰球樂團」及红遍全亞洲的創作才子「韋禮安」接力開唱，以經典歌曲持續閃耀新北。

「2023台灣設計展」煙火演出資訊

日期：10月7日(六)、10月8日(日)

時間：18:30-20:45，18:30歌手演唱，煙火預計於20:40-20:50之間施放

地點：新北市美術館–三鶯之心空間藝術特區

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