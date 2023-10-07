棄保大戰將提早開打！游盈隆直言：「藍白合」已是春夢一場
2024總統大選無黨籍參選人郭台銘已達成連署最低門檻目標，在野勢力整合走向持續受注目，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（7）日上午直言，從許多跡象看，「藍白合已經是一場無聊的春夢」，選戰將回歸綠藍白三腳督競爭，預測藍白很快會變臉，棄保大戰將提前開打。
記者孫唯容／綜合報導
游盈隆以1996年宜蘭市長補選作為楔子，他表示，當年由於時任宜蘭市長林建榮當選立委，市長須改選，民進黨面臨提名問題，三個宜蘭民進黨知名政治人物郭時南、陳淑暖、黃玲娜進到他的辦公室，希望透過中央黨部的民調作為提名依據，「誰民調高，就提名誰」，創下民進黨史上第一次依據民調結果，決定提名人選的歷史，在若干年後，民進黨、國民黨都將民調做為提名依據，再進化到今日全民調提名，「獨步全球民主國家，真的是想都沒想到」。
游盈隆直言，2024總統大選，在野勢力深知不整合這一局穩輸，但迄今八字還沒一撇，柯文哲中秋倡議「藍白要合，比民調，輸的退選」，時隔一個禮拜多，朱立倫、侯友宜先後雖有一些說法，但沒有正式具體回應，留給外界的觀感是支支吾吾、東閃西躲、心虛、怯戰、落漆、叫肖（台語）等。
游盈隆表示，這幾天柯文哲姿態放軟，繼續主張比民調，但不堅持「輸的退選」，不過國民黨繼續打迷糊仗，「打的很辛苦、很沒面子，因LP被柯文哲牢牢抓住，有苦難言，從許多跡象看，2024總統大選藍白合已經是一場無聊的春夢，選戰將回歸綠藍白三腳督競爭，而且藍白很快會變臉，棄保大戰將提前開打。」
最後，游盈隆也強調，訴諸有公信力的民調，做為有效解決問題的機制，是經濟實惠、確實可行且具民主正當性，像是文章前述「1996宜蘭經驗」就是一個好例子，「但這必須各利害關係人有政治智慧、基本共識和對民調機構有高度信任才行，藍白領導人之間明顯不具備這樣的條件」。