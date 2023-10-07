《未來少女》薄荷水晶、緋紅魅影獲滿分！李㼈應援以紫嫣為傲

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幽靈水晶最後一次解鎖舞台，帶來〈就走到這Q＿Q〉，蔡菜興奮地享受最後一次舞台，並謝謝粉絲，努力應援幫忙解鎖，「沒有你們就沒有這個舞台」！幽靈水晶甜美可愛的演出，讓愛紗高喊：「非常可愛，被妳們萌到！」歐弟則宅男魂爆發，大讚她們像徐若瑄剛出道，「那種唱慢歌惹人疼的感覺」。幽靈水晶畢業舞台最後獲得79分。書蘊感動落淚，盡情揮灑，沒有遺憾。
幻藍小熊與運動品牌合作，由Bido、媛媛、毓、采甄、Vicky、Nico妹妹組上陣表演，少女們一身運動服，帶來歌曲〈很有Feel-La〉，展現青春活力。徐若瑄給予高度肯定，「無論音樂造型，舞蹈編排，完全傳達品牌」。王子尤其欣賞采甄，「活力從頭hold到尾」最後幻藍小熊拿到91分，成為第2高分。
薄荷水晶因超夯神曲〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉被飲料品牌相中合作。這回由林萩璇、粼粼、韋喬薺、呂熙妍、陳品妡、栩栩、張丞妘上陣表演〈Ocean Bomb〉，少女們五顏六色，活潑俏皮，給人戀愛感。奕寬老師驚呼，薄荷水晶音樂編排到舞蹈水準都很高，完全蛻變，「我以前對妳們團的印象，就妳們超不團結感情超爛，每個人各跳各的。妳們有找到妳們要的方向，然後認真做到了」，說著說著他竟感動落淚，自己都傻眼，「我居然會為了妳們哭耶」。
而愛紗見薄荷水晶演出，想起過去的自己，愛紗哭紅雙眼表示：「因為妳們的爆發力，還有所有身體的控制，還有表情的控制，還有妳們團體的默契，我覺得是都到位了。」從8歲開始學表演的她，直說：「那時候的感覺回來了，看到的時候，我會有那種，妳們就是未來會是一個很好的偶像團體，而且是非常有實力」。一路看她們成長的徐若瑄，同樣也哭紅眼，「她們真的進步很多」！薄荷水晶進化演出，成功拿下滿分100分，成為本次公演第一名。
紫月光和購物平台合作，並找來金曲歌王蕭煌奇指導唱歌。成員Xiu、Lyco、Hina、Bling、Libi、Yia、17一身帥氣軍裝帶來歌曲〈Blue Moon〉，舞蹈強而有力，氣勢逼人。不過，與品牌結合度不高，最終紫月光僅獲得75分，本次公演墊底。
日光之橙派出麻由、Xiyeon、Phoebe、玉歆、Bonnie有別於以往「爆發」風格，化身甜美精靈，演唱〈Mix＆Match〉獲得86分。日光之橙與耳機品牌合作，特別設計與品牌結合的動作手勢，韓國舞蹈老師給少女任務，要求柔軟、安靜、冷靜、漂亮，麻由直說：「沒想到這樣更累！」Phoebe突破自我，表演結束，忍不住哭說：「很緊張，因為這風格對我來說，我不太喜歡我的笑容。」
本週演藝圈大前輩李㼈特別到場支持女兒紫嫣，演出前，李㼈和紫嫣相擁打氣，紫嫣緊張到心臟要跳出，「爸爸第一次現場看我表演，我希望可以拿出自己最好的一面，這次的旅程對我來說成長很多，希望可以展現不一樣李紫嫣給爸爸看」。
黑曜精靈由力安、采婕、紫嫣、張瑄、雨璇、依沛上場帶來歌曲〈It’s So Right〉，黑曜精靈和電競周邊品牌合作，滿滿科技感的舞蹈，最終獲得86分。李㼈首次在台下看著女兒表演，神情滿是驕傲。結束表演後，紫嫣整個大爆哭直說：「今天一定要把這些日子以來的努力練習都表現出來，希望讓爸爸感到驕傲！」李㼈則高喊：「妳從小到大都是我的驕傲！」一番話讓紫嫣更是泣不成聲，一旁的徐若瑄、愛紗等人，早被感動氛圍感染，一同哭花臉。
李㼈表示，任何一個父親看到舞台上女兒那麼賣力，絕對是心裡面非常驕傲。他也以演藝圈前輩之姿，給紫嫣和少女們建議，「女團本來就很辛苦，所以在每一場比賽演出，都是累積你們的能量，有一天妳自己走在路上，成為最亮的那顆星，妳就成功了，大家都要加油，未來少女每一個都要加油不只是李紫嫣」。
壓軸登場的緋紅魅影，上回因侵略性太強，被品牌方給予低分。她們這回與街舞團體Kinjaz的品牌麵合作，利善榛、C.Holly、裴頡、連穎、席子淇帶來歌曲〈緊呷Ninja〉，5人化身忍者，帥氣俐落的舞蹈，炸裂舞台，其中還融入「吃麵」動作，相當有巧思。無懈可擊的演出，不負眾望獲得100分滿分，滿堂喝采！歐弟猛讚：「看完表演，我覺得，妳們是最有機會打開國際大門的女團。」邱勝翊也不諱言表示，自己給予超過滿分評價，感謝緋紅魅影帶來演唱會等級表演。
徐若瑄對緋紅魅影精彩表演，鼓掌叫好，並嗆聲：「之前有廠商說，她們因為侵略性太強給了很低的分數，我今天要講，就是愛你們的侵略性，沒有侵略性怎麼賣產品呢！」她原以為C.Holly沒上台，後才發現C.Holly，直問：「妳怎麼瘦這麼多呢，這麼性感！」C.Holly則打趣說，因歌曲要練忍術，她練了「忍住不吃術」。
拿下滿分後，利善榛舞台上爆哭，「緋紅魅影第一次拿滿分，加上這個作品對我們來講，因為上次被說侵略性太強，我們其實挫折感很大，也會有點懷疑自己，但是我們在這次舞台，還是覺得要秉持我們的初衷，還要我們原本的特色不能被動搖，就是要證明有侵略性的表演，還是可以跟品牌合作」。
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