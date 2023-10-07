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市政顧問孫偉志出席基泰閉門會議　北市府：有損市府形象解聘

▲台北市市政顧問孫偉志被議員點名出席基泰建設與大直重災戶的閉門會議，並告知住戶可向市府爭取獎勵放寬；台北市府今天表示，依照遴聘要點第8點，若市政顧問言行品德或聲譽不佳，可依要點解聘，孫偉志遭解聘。（圖／取自台北市議會直播）
▲台北市市政顧問孫偉志被議員點名出席基泰建設與大直重災戶的閉門會議，並告知住戶可向市府爭取獎勵放寬；台北市府今天表示，依照遴聘要點第8點，若市政顧問言行品德或聲譽不佳，可依要點解聘，孫偉志遭解聘。（圖／取自台北市議會直播）

中央社

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市市政顧問孫偉志被議員點名出席基泰建設與大直重災戶的閉門會議，並告知住戶可向市府爭取獎勵放寬；台北市府今天表示，依照遴聘要點第8點，若市政顧問言行品德或聲譽不佳，可依要點解聘，孫偉志遭解聘。

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孫偉志是基泰董事會的專案顧問，也是由前任市府所聘任的市政顧問，蔣萬安市府則續聘；昨天基泰與重災戶舉行閉門會議，孫偉志竟也列席，不過根據流出的音檔孫並未發言。

北市府發言人殷瑋今天透過媒體群組發布訊息指出，市政顧問孫偉志昨天出席基泰建設說明會，依台北市政府市政顧問遴聘要點第8條規定，若市政顧問言行品德或聲譽不佳，有損市府形象，可依要點解聘，而孫偉志也因出席基泰建設說明會，遭北市府解聘。

民進黨市議員陳怡君今天發布新聞資料指出，蔣萬安昨天赴議會施政報告時，她要求開除基泰建設在台北市政府的市政顧問，但遭蔣萬安回應指控要有證據，2人爆氣質詢。

陳怡君表示，孫偉志身為市府市政顧問，但基泰建設因施工不慎造成重大工安事件，卻漠不關心，並在昨晚現身在重災戶與基泰的閉門會議談合建，基泰代表竟在會議質疑市府提出公辦都更，而孫偉志就坐在基泰總經理旁。

陳怡君昨天質詢時指出，基泰建設有人在北市府內當市政顧問，北市府可輕易拆除民宅，卻拔不掉基泰門神。北市民政局長陳永德答詢「要拔沒問題」，並解釋此名顧問，市府已聘任2屆，職務是文山區民俗委員會長，不是基泰董事長或總經理；陳怡君批評此顧問經歷背景都在基泰建設，「看到北市府有基泰門神影子」。

陳怡君質詢表示，對蔣萬安失望，認為蔣萬安站在財團背後，蔣萬安回「沒有，指控要有憑有據」，陳怡君連番指責蔣萬安「就是門神」，蔣萬安拉高音量回「不能血口噴人，這我不接受」，要求陳怡君無證據就收回，雙方大嗓門在議場互駁數分鐘。

基泰建設9月7日因施工不慎造成北市大直街民宅下陷，鄰近工地的25戶建物嚴重下陷成重災戶，旁邊住家也有損壞等狀況。（編輯：方沛清）1121007

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