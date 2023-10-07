市政顧問孫偉志出席基泰閉門會議　北市府：有損市府形象解聘

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北市府發言人殷瑋今天透過媒體群組發布訊息指出，市政顧問孫偉志昨天出席基泰建設說明會，依台北市政府市政顧問遴聘要點第8條規定，若市政顧問言行品德或聲譽不佳，有損市府形象，可依要點解聘，而孫偉志也因出席基泰建設說明會，遭北市府解聘。
民進黨市議員陳怡君今天發布新聞資料指出，蔣萬安昨天赴議會施政報告時，她要求開除基泰建設在台北市政府的市政顧問，但遭蔣萬安回應指控要有證據，2人爆氣質詢。
陳怡君表示，孫偉志身為市府市政顧問，但基泰建設因施工不慎造成重大工安事件，卻漠不關心，並在昨晚現身在重災戶與基泰的閉門會議談合建，基泰代表竟在會議質疑市府提出公辦都更，而孫偉志就坐在基泰總經理旁。
陳怡君昨天質詢時指出，基泰建設有人在北市府內當市政顧問，北市府可輕易拆除民宅，卻拔不掉基泰門神。北市民政局長陳永德答詢「要拔沒問題」，並解釋此名顧問，市府已聘任2屆，職務是文山區民俗委員會長，不是基泰董事長或總經理；陳怡君批評此顧問經歷背景都在基泰建設，「看到北市府有基泰門神影子」。
陳怡君質詢表示，對蔣萬安失望，認為蔣萬安站在財團背後，蔣萬安回「沒有，指控要有憑有據」，陳怡君連番指責蔣萬安「就是門神」，蔣萬安拉高音量回「不能血口噴人，這我不接受」，要求陳怡君無證據就收回，雙方大嗓門在議場互駁數分鐘。
基泰建設9月7日因施工不慎造成北市大直街民宅下陷，鄰近工地的25戶建物嚴重下陷成重災戶，旁邊住家也有損壞等狀況。（編輯：方沛清）1121007
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