以色列居民惡夢般的一天！傳已有57人被俘 人質問題讓危機更複雜
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）今（7）日對以色列發動大規模奇襲，朝以色列發射數千枚火箭彈，並從陸海空進入以色列境內展開攻擊，雙方展開激戰，除了傷亡人數不斷增加之外，哈瑪斯部隊從以色列社區中俘虜民眾，據稱已有57人被抓走。哈瑪斯聲稱這些被抓走的人是「戰俘」，但似乎大多數失蹤的以色列人是平民，被抓走的更像是「人質」。無論如何，這些被帶走的以色列人讓雙方的衝突更加複雜，更讓邊界的以色列居民驚恐不已。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，據稱至少有3個遭到哈瑪斯控制的社區，傳出有以色列人被抓走，帶回巴勒斯坦勢力範圍的加薩走廊境內。一位以色列男子告訴以色列公共廣播電台，自己的妻子失蹤了，而她的手機定位顯示位置在汗尤尼斯（Khan Younis），由巴勒斯坦控制的加薩南部城市。
哈瑪斯聲稱扣押了一些以色列「戰俘」，包括以色列的軍官，但並未透露人數。有媒體稱已有57人被哈瑪斯抓走，不過未獲得以色列官方證實。社群網路上有許多疑似以色列民眾被抓走的影片流傳，但是真實性很難得到確認。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，劫持平民已經違反國際法，要求哈瑪斯立即釋放人質。紅十字國際委員會敦促衝突的各方尊重國際法並善盡人道責任，紅十字國際委員會的官員卡爾博尼（Fabrizio Carboni）表示，國際人道法禁止實施或威脅實施劫持人質的行為，且被抓的就算是戰鬥人員，也必須受到人道和有尊嚴的對待。
根據《半島電視台》報導，哈瑪斯的副總司令阿魯里（Saleh al-Arouri）表示，對於以色列將展開的報復與反擊，他們已做好應對「最壞狀況」的準備。阿魯里說哈瑪斯本就打算發動一場全面戰爭，而不是打了就跑（hit-and-run）的軍事行動，因為哈瑪斯的目標是讓聖地「重歸自由」。