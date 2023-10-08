寒露來了！命理師曝「6星座」好運飆破天際 做2事可一路旺到年底
今（8）日進入寒露，命理專家邱彥龍表示，有6個星座在寒露期間好運爆棚，包括天秤、雙子、雙魚、巨蟹、水瓶及處女，若懂得善用好機運、提升自我，到年底將可豐收滿福。另外，自寒露開始後16天，想求子的人可以「積極做人」，單身者也可以把握桃花，有機會遇到幸福美滿的姻緣。
記者賴禹妡／綜合報導
邱彥龍指出，逆行5個多月的冥王星會在11日轉為順行，卻又再逢冥王星刑火星，因此火災、意外、開刀血光、紛擾之事持續頻傳。不過，自寒露開始後16天，想懷孕的人適合「積極做人」，單身者也可以把握機會，容易遇到幸福美滿的良緣。
邱彥龍也點名，有6個星座在寒露期間特別好運，包括天秤、雙子、雙魚、巨蟹、水瓶及處女，要懂得善用好機運、提升自我，到年底將可豐收滿福，不過重點是要有行動力，否則若只是靜止等待，小心好運只會等沒了。
邱彥龍強調，寒露期間海王星與水星是最旺星，有利於社會改造跟婦女運動，詐騙、偽造者則容易出事。另外，寒露期間土星逆行衝金星，投資或理財方面容易覺得綁手綁腳，無論是收錢或還款都不太順利，花費也會稍微大一些，自我的理財規劃被打亂容易擾亂心情，但無須太過在意，這只會是短暫的過程。