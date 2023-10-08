漢堡王改名「雞堡王」！老饕見招牌瘋猜：退加盟了嗎　真相曝光

寒露來了！命理師曝「6星座」好運飆破天際　做2事可一路旺到年底

▲命理專家邱彥龍表示，有6個星座在寒露期間好運爆棚，若懂得善用好機運、提升自我，到年底將可豐收滿福。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲命理專家邱彥龍表示，有6個星座在寒露期間好運爆棚，若懂得善用好機運、提升自我，到年底將可豐收滿福。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

今（8）日進入寒露，命理專家邱彥龍表示，有6個星座在寒露期間好運爆棚，包括天秤、雙子、雙魚、巨蟹、水瓶及處女，若懂得善用好機運、提升自我，到年底將可豐收滿福。另外，自寒露開始後16天，想求子的人可以「積極做人」，單身者也可以把握桃花，有機會遇到幸福美滿的姻緣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱彥龍指出，逆行5個多月的冥王星會在11日轉為順行，卻又再逢冥王星刑火星，因此火災、意外、開刀血光、紛擾之事持續頻傳。不過，自寒露開始後16天，想懷孕的人適合「積極做人」，單身者也可以把握機會，容易遇到幸福美滿的良緣。 

▲自寒露開始後16天，想懷孕的人適合「積極做人」，單身者也可以把握機會，容易遇到幸福美滿的良緣。 （示意圖／取自pexels）
▲自寒露開始後16天，想懷孕的人適合「積極做人」，單身者也可以把握機會，容易遇到幸福美滿的良緣。 （示意圖／取自pexels）
邱彥龍也點名，有6個星座在寒露期間特別好運，包括天秤、雙子、雙魚、巨蟹、水瓶及處女，要懂得善用好機運、提升自我，到年底將可豐收滿福，不過重點是要有行動力，否則若只是靜止等待，小心好運只會等沒了。 

邱彥龍強調，寒露期間海王星與水星是最旺星，有利於社會改造跟婦女運動，詐騙、偽造者則容易出事。另外，寒露期間土星逆行衝金星，投資或理財方面容易覺得綁手綁腳，無論是收錢或還款都不太順利，花費也會稍微大一些，自我的理財規劃被打亂容易擾亂心情，但無須太過在意，這只會是短暫的過程。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

明迎寒露財神報到！「6生肖」好運飆破天際　第一名連假後爽升官

12星座一周運勢／巨蟹、摩羯座壓力山大　獅子座迎來「意外桃花」

中秋節一過就起飛！10月「4星座」偏財運超旺　錢滾錢機會來了

中秋連假後財運狂飆！「4星座」財神爺來敲門　錢財入袋秘訣先收

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞