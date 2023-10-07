白晝之夜起義吧！民眾走進北市議會看秀 貓市長佔領市長室
2023台北白晝之夜「起義吧！」今（7）日在北市信義區正式開跑，活動在台北市長蔣萬安、法國在台協會主任Franck Paris、台北市議長戴錫欽、白晝之夜總策展人程詩郁，以及藝術家們的見證下開幕，雖然晚間的台北市下起大雨，仍澆不息民眾參與活動的美好心情；不僅有「貓市長」佔領蔣萬安的市長室，活動也將視野帶進平時嚴肅的議場之內。
記者孫唯容／綜合報導
白晝之夜從今晚6時至隔天上午6時，在信義區「國父紀念館」、「臺北市議會」與「臺北市政府」三大場館與周邊場域展開；表演作品《開箱市議會》，讓台北市議會搖身一變成為劇場，讓民眾能以不同視角感受別於以往的議場，市府廣場周邊也展開的《自由街頭》呈現舞蹈、音樂、歌唱、馬戲等多元自由的演出活動。
松山文創園區「原創基地節」、「松市」、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心也共同響應白晝之夜，台北101塔尖及塔樓四個角點也特別以特殊色點燈，以及ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青等信義區商場店家特別配合調整營業時間，以藝術佔領信義區，邀請民眾一同起義，翻轉臺北的夜晚。