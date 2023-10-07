連署每多10萬份就捐1千萬！郭台銘陷涉賄選質疑 郭辦4點澄清
鴻海集團創辦人郭台銘昨（6）日宣布總統連署已經超過最低門檻30萬份，郭台銘喊出每增加10萬份連署，就捐款1000萬元，不過此言論卻引發質疑聲量，懷疑恐涉嫌賄選，對此，法務部表示，涉及個案判斷由各檢察機關認定；最高檢察署表示，依個案實際狀況做研判。郭辦今（7）日表示，將成立「郭爸爸希望基金」，只要每增加10萬人參加連署，郭董就會捐出1千萬，將來會用在民生、社福、醫療等方面。
記者孫唯容／綜合報導
總統參選人郭台銘競選辦公室今表示，《總統副總統選舉罷免法》第87條第1項第2款規定，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署。
郭辦提出4點聲明：
1.「郭爸爸希望基金」公益捐款，沒有針對特定對象，也沒有針對特定連署人，絕對不會有違法問題。
2.「郭爸爸希望基金」公益使用對象，是由第三方公益機構專業評鑑，並捐給公益團體，郭台銘辦公室不是決定捐款對象的機構。
3.「郭爸爸希望基金」是公益捐款，希望這段期間帶給社會正能量，為社會貢獻力量，實現改變的力量，並非不正當利益輸送，更不是賄賂。
4.郭台銘辦公室絕對依法行政，期盼高檢署明確表態相關法律要件，以免有意願連署的民眾被誤導而遲疑。