哈瑪斯為何此時突襲以色列？分析：為以沙關係正常化投下反對票

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《紐約時報》報導詳細說明了阿克薩清真寺的特殊性，猶太教徒稱阿克薩清真寺所在的地區為聖殿山（Temple Mount），是世界創造的中心，但這裡不僅是猶太教的聖地，後來也成為伊斯蘭教的第三大聖地。當以色列奪回耶路撒冷時，曾承諾維持當地現狀，不允許猶太教徒與基督徒在此禱告或進行宗教活動。不過，今年以來以色列多次默許猶太教徒在當地禱告，這也導致雙方之間的摩擦加劇。
《紐約時報》也提到，除了阿克薩清真寺的宗教爭議，以色列已對加薩地區的巴勒斯坦人實施長達16年的封鎖，有超過兩百萬巴勒斯坦人居住在加薩地區，該地的失業率超過50％。以色列聲稱封鎖是為了阻止軍火流入當地的武裝組織，但居住在其上的平民也一樣受害。以色列軍方發動軍事行動，總對外聲稱是針對武裝組織進行精準打擊，不過當地的巴勒斯坦民眾表示，實際上平民經常遭到波及。此次哈瑪斯發起的襲擊，對於部分巴勒斯坦民眾來說，就像是對於過去16年遭到封鎖所進行的報復。
《彭博社》專欄作家克魯斯，對於這次襲擊行動的原因則有不同的看法，他認為美國近年來大力推動以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化，目前看來取得了不錯的進展。但以色列與沙烏地阿拉伯關係升溫，卻會讓巴勒斯坦人感到心寒，因此哈瑪斯藉著發動大規模襲擊，來對以沙關係正常化「投下反對票」。
沙烏地阿拉伯從未承認以色列是一個國家，並且始終正式站在巴勒斯坦人這邊，支持巴勒斯坦建國，被巴勒斯坦人視作潛在的保護者。但是隨著美國大力推動以沙關係正常化，巴勒斯坦發現沙烏地阿拉伯越來越可能與以色列合作，這讓巴勒斯坦人既不安又困惑。
克魯斯分析，沙國王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）發現，比起以色列，伊朗才是他在這地區中更大的敵人，穆罕默德一直樂於重新定位沙烏地阿拉伯，對於以沙關係正常化保持開放態度，並樂於藉此向美國索取利益。
然而，在美國、以色列、沙烏地阿拉伯的三方外交賽局中，「局外人」巴勒斯坦發現自己可能成為受害者，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的強硬立場，也促使哈瑪斯決定再次點燃仇恨和苦難的導火線。一旦以巴硝煙再起，伊斯蘭世界出於對巴勒斯坦的同情，沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化的進程就會受到壓力與阻礙。
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